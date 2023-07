A Elianis Garrido le tiraron ‘vainazo’ en ‘Lo sé todo’ por entrevista con Eva Rey; casi suelta detalle íntimo por una pregunta

En cada una de las emisiones se puede ver la química y la buena onda que hay entre los presentadores, haciéndose bromas y comentarios pasados. Mafe Romero, Elianis Garrido y Ariel Osorio no dejan su humor de lado , plasmando toda clase de situaciones que pueden pasar frente a las cámaras.

Recientemente, Elianis Garrido llamó la atención de los televidentes con un particular momento que protagonizó en un pasado programa, a raíz de una incómoda pregunta que recibió. La presentadora por poco termina soltando una confesión personal sobre su parte emocional, la cual alcanzó a guardarse para que no se conociera en público.

Sin embargo, Elianis Garrido fue más allá y puntualizó que, en su caso, le habían escrito canciones en el pasado. Su compañero intentó ‘esculcarle’ la lengua, pero lo único que consiguió fue una risa nerviosa por parte de la ex Protagonista de Nuestra Tele.

“ Me han escrito canciones ”, dijo, a lo que el colombiano respondió: “Ay, de verdad que sí”.

“ Ella necesita que venga Eva a hacerle la pregunta, para que le conteste ”, dijo Ariel, a lo que su compañera no se quedó callada y confirmó esto: “ Ella necesita que venga Eva, a Eva sí le contesta ”.

“¿Oye, pero por qué? A mí me han dedicado ‘la reina’ de Diomedes Díaz, por ejemplo. Me han dedicado ‘Siempre seré’…”, comentó, pero sus colegas no le creyeron y refutaron con sonidos.