Elianis Garrido sorprende al revelar la impactante suma millonaria que rechazó por una noche de pasión

Elianis Garrido es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana. Ella es una de las caras de Lo sé todo, el programa de chismes del Canal Uno, que hace unas semanas anunció que tendría una serie de cambios, entre ellos que empezaría a emitirse los fines de semana.

Esto se hizo como una estrategia para seguir enganchando con el público a nivel nacional.

La presentadora sorprendió con nuevos detalles de su vida. - Foto: @elianisgarrido

Los televidentes han estado un poco sorprendidos en los últimos días por una entrevista, del programa de la española Eva Rey, en la que Garrido no dudó en abrir su corazón y revelar secretos nunca antes contados.

Uno de esos fue la verdadera razón por la que terminó su relación con el cantante Anddy Caicedo, quien se convertirá en padre de una niña dentro de poco. “Cero rencor, cero resentimiento. […] No se puede odiar lo que amaste. Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma, y lo adoré y le agradezco mucho. […]”, empezó diciendo.

Luego añadió: “Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, y, en últimas, nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, dijo la presentadora del programa de chismes.

Elianis Garrido - Anddy Caicedo - Foto tomada de Instagram @anddycaicedo - @elianisgarrido - Foto: Instagram @anddycaicedo - @elianisgarrido

Con respecto a si entre ellos dos había una amistad, dijo que era imposible, a pesar del gran cariño que sentía por él y su familia. Reconoció que lo admira como artista, pero hasta ahí. Ella está viviendo las mieles del amor con su esposo y él ya está a la espera de su primer bebé.

Además, en esa misma conversación, la presentadora dio a conocer que ha recibido propuestas fuertes, en las que le ofrecían cosas o dinero por una noche de pasión. Ella se confesó y dijo que en algún momento de su vida llegó a recibir propuestas pesadas de políticos, empresarios y narcos.

“Las propuestas económicas que han llegado de políticos, empresarios y narcotraficantes a lo largo de mi carrera han sido agresivas. Hubo un tipo que me ofreció una camioneta de 400 millones de pesos”, comentó la barranquillera, ante la interrogante de Eva Rey sobre si la buscaron para pasar una noche con ella o algo así.

“Ay, y yo dándolo gratis”, indicó la española como respuesta a estas declaraciones, metiéndole un poco de humor a la situación.

Elianis Garrido relató un poco sobre estas anécdotas, detallando cómo fueron las circunstancias y el tipo de mensajes que llegó a recibir de estas personas, sin revelar sus nombres o datos. La modelo fue clara en que no le interesaba nada de esto, pues no estaba “a la venta” o “dejándose” comprar por nadie.

“Yo no estoy en venta, no tengo una etiqueta. Me los he encontrado, frenteado, son más directos ellos que los bandidos, con la esposa al lado y después mandan el mensaje… He conocido empresarios con la esposa al lado y después te mandan el inbox de que si los acompaño a Miami, que si voy a la casa. ¿A qué? No tenemos nada en común, no somos amigos, no trabajamos, no somos socios. No voy”, agregó.

La presentadora habló sobre su vida y situaciones que sucedieron en el pasado. - Foto: Fotograma, 19:30, Elianis Garrido | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva

Al revelar esto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos indicaron que se sentían identificados al escuchar a las dos mujeres decir que lo habían dado gratis, pues, en ocasiones, a muchos en la vida real les pasa.

“Todas en algún momento lo hemos dado gratis ja, ja, ja, ja”; “En este lado de la vida soy Eva ✨😏”; “Uy no, pero una camioneta de 400 millones 😳 Yo lo pienso, es más, ya lo pensé 😂😂😂”; “Cómo sería para lo de gratis? 🤔”.