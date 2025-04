A Yina Calderón no le perdonaron su último ‘outfit’ en ‘La casa de los famosos’ y no la bajan de “la copia barata de Lady Gaga”

Durante la última eliminación en La Casa de los Famosos Colombia , los televidentes quedaron sorprendidos por dos motivos en especial: la salida inesperada de Lady Tabares y el extravagante outfit que lució Yina Calderón, quien no deja de dar de qué hablar en cada gala del reality .

En esta ocasión, la influencer y DJ apareció con un traje negro de látex que no solo brillaba por su textura, sino porque incluía dos cabezas falsas colocadas en sus hombros , lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Este look , que fue calificado por muchos como una mezcla entre lo estrambótico y lo espeluznante, no pasó desapercibido.

En redes sociales como Instagram y X, los usuarios no tardaron en hacer sus comentarios llenos de comparaciones y bromas.

Otros dijeron que parecía un personaje sacado de una película de terror. Como es costumbre, los memes y comentarios no se hicieron esperar y circularon en redes sociales.

No es la primera vez que un vestuario de Yina Calderón genera polémica. En galas anteriores, apareció con un vestido amarillo transparente que fue comparado con muñecos de Plaza Sésamo y, en otra ocasión, usó un traje en blanco, negro y rojo, con mangas puntiagudas, que también desató burlas y críticas por su estilo poco convencional.

El diseñador de Calderón ha defendido su trabajo, explicando que su intención es proponer algo diferente, romper los esquemas y no seguir las reglas tradicionales de la moda.

Aunque reconoce que no todos los diseños han sido del gusto del público , sostiene que el objetivo es generar conversación.

Críticas al ‘outfit’ de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’

“Yina es demasiado ridícula con ese traje ja, ja, ja”; “Cada outfit de Yina parece un meme, parce"; “Domingo de burlarse del outfit de Yina Calderón"; “WTF con el outfit de Yina Calderón"; “¿Yina confundió la gala de eliminación con Halloween, o con el carnaval del pride? Desagradable ese outfit, así como ella"; “Yina está cansada de que le digan guisa, pero va y se pone esa atrocidad de outfit, no se ayuda"; “Oigan, yo no me veo esto, pero ¿quién viste a Yina Calderón? ”La sacada del estadio. Yina Calerón parece una versión de Lady Gaga, pero versión de Temu", fueron algunos de los comentarios.