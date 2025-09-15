¿Abandonará la cocina? Revelan razón por la que Luis Fernando Hoyos está ausente en ‘MasterChef’; dejó en el limbo su regreso

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia ha despertado todo tipo de comentarios entre los seguidores del reality.

Desde hace varios días, el actor no aparece en las emisiones del Canal RCN, lo que causó una gran incertidumbre sobre su permanencia en la competencia.

La presentadora Claudia Bahamón aclaró en uno de los recientes capítulos que la ausencia del artista se debe a ciertas complicaciones de salud.

Claudia Bahamón habló de la razón que tiene ausente a Luis Fernando Hoyos de MasterChef. | Foto: Instagram: @luisferhoyosactor

Sin embargo, fue el propio Hoyos quien avivó las especulaciones sobre un posible abandono, luego de responder a un seguidor en redes sociales con un mensaje que no dejó mucho optimismo respecto a su regreso, tal como ocurrió con su excompañera Yesenia Valencia.

“¿Vas a volver, o te retiras? ¿Por qué tanta ausencia?“, preguntó el seguidor.

A lo que el actor dio una respuesta que no decía sí, pero tampoco no: “Primero recuperarme... el tiempo lo dirá. Gracias!”.

Luis Fernando Hoyos dejó pista de si volverá a MasterChef Celebrity o no. | Foto: Instagram: @luisferhoyosactor

Esta respuesta del actor impapcto muchísimo en sus seguidores, quienes le apostaron más a que él no volvía a la cocina más famosa de Colombia.

“Yo creo que Luisfer no regresa”; “Luisfer es el Brian Moreno de esta temporada”; “Qué triste que no pueda continuar”, son algunos de los comentarios.

¿Cómo es Luis Fernando Hoyos en la cocina de MasterChef Celebrity?

Cabe recordar que, en esta décima edición del programa, Hoyos se ha convertido en uno de los concursantes más destacados, incluso ha ganado el tan codiciado cachete de Jorge Rausch, gesto de grandeza ante el hecho de presentar un excelente plato en el atril.

La destreza culinaria que ha adquirido, sumado a la serenidad y respeto que transmite frente a las cámaras, lo han posicionado como uno de los participantes más admirados por la audiencia.

Otras ausencias en MasterChef Celebrity

Vale la pena recordar que a lo largo de este programa se han dado otras ausencias, también causadas por problemas de salud.

Tal fue el caso de el famoso actor Raúl Ocampo y Patty Grisales, quienes a pesar de sus dolores y molestias, y después de tomar el tiempo de descanso recomendado, regresaron a la competencia.

El programa tiene condiciones cuando esto sucede y es que a pesar de que tengan un desarrollo impecable, vuelven a la competencia con delantal negro.