“Acá son superjustos con lo que te cobran”: turista mexicano, encantado con el servicio de taxis de Colombia

A diferencia de la opinión generalizada de algunas personas sobre Colombia, la realidad es que se trata de un destino bastante pretendido por los turistas internacionales, quienes suelen salir fascinados con las experiencias que viven en el país.

En esta oportunidad, un viajero mexicano expuso algunos detalles de su visita a Colombia. A través de su cuenta de TikTok, el joven comparó algunos elementos con su país de origen.

Para empezar, el joven identificado como Daniel Fraga habló sobre “las cosas bonitas” que encontró en Colombia durante su viaje.

“Una de las cosas que sí me gustaron son las niñas. Y no es broma, o sea, aquí hay niñas demasiado, demasiado lindas”, dijo el turista en la introducción de su video.

No obstante, no todo fue ‘color de rosas’, o al menos defraudó en cierto sentido los gustos personales del viajero.

“Una de las cosas que no me gustó es que acá no comen picante. ¿Cómo puede vivir una sociedad sin salsa valentina? No entiendo”, anotó.

El joven lamentó que, a diferencia de México, en Colombia no acostumbran a comer picante. - Foto: TikTok @daniel_fraga

Pero hubo un detalle al que Daniel Fraga le dio todos sus aplausos: “Una de las cosas que me encantó de acá, que puedo comparar con México, es el transporte público. Los taxis. Acá los taxis son superjustos con lo que te cobran, no te cobran de más, no te cobran de menos, usan el taxímetro y los precios son muy asequibles”.

Si bien los colombianos suelen quejarse del transporte público, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, al parecer no es tan malo si se compara con otros países del mundo. Al menos así lo dejó ver el joven viajero en su video, el cual acumula más de 646.000 reproducciones en TikTok.

El joven turista aplaudió el transporte público en Colombia. - Foto: TikTok @daniel_fraga

No obstante, Fraga precisó en un comentario que visitó la ciudad de Medellín, de manera que no tuvo que enfrentarse al TransMilenio o la movilidad capitalina.

“A diferencia de México, donde un taxi es inseguro. Si tú estás viendo esto y eres de un país que no sea México, yo personalmente te recomiendo que no uses taxi; utiliza alguna otra aplicación, pero no uses taxi. En México es muy inseguro”, redondeó el joven turista.

Finalmente, un detalle que significó todo un alivio para el bolsillo del joven fue que en Colombia, a diferencia de México, no exigen propina en los restaurantes.

“En México, por ejemplo, vas a un antro y te quieren meter hasta el 50 % de propina (...). Acá no, acá no lo hacen, acá no te piden propina. Acá es como ‘parce, un placer’”, concluyó.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios de la plataforma expusieron algunas opiniones diferentes en relación con el servicio de los taxis.

“Toda Colombia dudando con lo de los taxis jajajaja”; “a qué Colombia fue?”; “uy, ese Colombia dónde queda?”; “emm, en qué Colombia estuvo?”; “lo de los taxis me hizo dudar. En qué parte de Colombia cogiste taxi y te trataron bien y no te robaron?”; “los taxis acá alteran el taxímetro (...)”; “jajajja Colombia es lo mejor”; dicen algunos de los comentarios destacados.

El joven comparó el servicio de taxi en Colombia con el de México. - Foto: TikTok @daniel_fraga

“Los taxis en ciudades grandes son un robo, pero en ciudades medianas y pequeñas se me hacen buenos”; “pero por educación sí se da propina, porque acá se vive del rebusque, el mínimo no alcanza para nada”; “aquí cobran 10 % del servicio, pero es voluntario, y lo de los taxis lo dudo jejeje”; “sí hay picante, pero no manejamos los niveles de México, los taxis son muy inseguros, sí piden propina, pero no es obligatoria como en otros países”, escribieron otros usuarios, respondiendo a cada uno de los puntos expuestos por el turista en su video.