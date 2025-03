Variel Sánchez hizo confesión sobre condición que afecta su salud

“He trabajado en quererme como Variel, porque nunca he sido el más alto, ni el más atractivo, ni la primera opción. Pero no porque los demás no lo vieran, sino porque yo no me valoraba. Por ejemplo, en la niña, que me gané varios premios y fue un personaje increíble, nunca me vi a mí mismo en ese proyecto. Me decían cosas buenas y yo me sentía incómodo, no entendía por qué”, añadió.