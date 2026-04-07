Actriz de ‘Chepe Fortuna’ dijo que ha “muerto nueve veces”; confesó que tuvo derrame cerebral, fue cuadrapléjica y perdió memoria

En la televisión colombiana varias producciones han alcanzado reconocimiento, y una de las novelas de Canal RCN que se convirtió en una de las favoritas de los televidentes fue Chepe Fortuna, la cual se estrenó en el mes de julio del año 2010.

Algo que en su momento llamó la atención fue el elenco, el cual estaba lleno de grandes actores y actrices como Javier Jatin, Taliana Vargas, Pedro Palacio, Mabel Moreno, Susana Rojas, Margalida Castro, Judy Henríquez, Lorna Cepeda, Rodrigo Candamil, Consuelo Luzardo, Omeris Arrieta, entre otros.

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Fue precisamente esta última, Omeris Arrieta, quien ha atravesado difíciles momentos en su salud, tanto así que ha dicho que ha “muerto nueve veces”.

Recientemente, el caso de Omeris fue destacado por Vea al ser una actriz de los famosos que sobrevivieron contra todo pronóstico.

“Omeris Arrieta murió 9 veces. Sufrió un accidente cerebrovascular en pleno trabajo y, durante la emergencia, fue declarada clínicamente muerta en nueve ocasiones”, se lee inicialmente en el post.

Continuando con el delicado relato, afirmaron: “Además, enfrentó cuatro trombosis y quedó cuadrapléjica por un tiempo. Las secuelas afectaron su memoria, el habla y su autonomía, con un pronóstico médico poco alentador”.

A manera de apoyo, Valeria Duarte, hija de la famosa actriz, le dejó un comentario en el que destacó la fortaleza de su madre pese a que ha tenido que enfrentar momentos muy complejos: “Eres un milagro hermoso mamita”, escribió.

Hace un tiempo, la misma Omeris habló para el medio citado anteriormente y develó cómo ha sido para ella enfrentar estas complicaciones y estar lejos de las cámaras y la pantalla chica.

“Para mí no ha sido un proceso fácil, ha sido muy difícil, por eso siempre Vale está conmigo, porque ha sido ese soporte mío para mi recuperación, porque me han pasado cosas muy duras”, señaló.

Además, habló de lo que le ha pasado: “Estuve a punto de morir, estuve cuadrapléjica, me dio un derrame cerebral. Eso ha hecho que Omeris Arrieta haya estado un poco alejada de la televisión, refiriéndome a dos canales, porque yo he seguido haciendo series, películas, en canales regionales también, para ir haciendo el ejercicio de la memoria, de no trabarme al hablar, pero cuando me pasa aquí, tengo a Valeria”.

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Por último, la actriz que también ganó reconocimiento por interpretar a Venezuela en Chepe Fortuna, habló de lo que ha significado para ella el apoyo de su hija.

“El apoyo de mi hija siempre ha sido incondicional con su mamá, eso es lo que hace que Omeris Arrieta se ponga su camiseta y salga adelante, porque no ha sido fácil, pero estoy feliz”, concluyó.