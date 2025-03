Actriz de Harry Potter hace reveladora confesión, “abriré cuenta en OnlyFans”

Cuenta de OnlyFans

Recientemente la actriz reveló en su cuenta de Instagram que abriría una cuenta en Only Fans, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. En su cuenta oficial de la plataforma de contenido para adultos la actriz se describe así: “Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE CABELLO que puede que te guste. ¡Qué mágico! Responderé a los mensajes directos. ¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es el lugar para ti. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer. ME ENCANTA JESSIE XXX”.