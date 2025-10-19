Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló la enfermedad que padece y los dolores que le causa

Michell Orozco, actriz reconocida por ponerse bajo la piel de importantes personajes en producciones como Lady, la vendedora de rosas, Tía Alison y El Paseo 6 sorprendió a sus 388.000 seguidores en Instagram al revelar que desde hace varios meses ha estado presentando una enfermedad de la piel que la ha limitado en sus rutinas y le ha causado fuertes problemas.

“Así se ven tres meses de urticaria, tres meses que llevo sin poder dormir porque todos los días, sin falta, me despierta la piquiña, me despierto con desespero y ansiedad de verme llena de ronchas por todo lado, la cara y los labios hinchados, en fin”, escribió.

En un total de 19 fotografías compartió con su público cómo se ven algunas heridas y marcas en su cuerpo, las cuales le estarían causando insomnio y limitaciones en sus actividades del día a día.

Por otro lado, se mostró bastante preocupada al no poder encontrar un profesional de la salud especialista en la alergia y afecciones que está presentado.

“Ya me han visto dermatólogos y me siguen mandando los mismos cuatro antihistamínicos, que desde hace más de 2 meses me dejaron de servir. Conseguir una cita con un alergólogo al parecer es imposible, literal en todo lado que pido cita me dicen que solo hay para el otro año”, manifestó la famosa actriz.

Finalmente, envió un mensaje a las médicos que contemplen explorar este campo a la hora de buscar sus especializaciones, pues habría muy pocos profesionales en esta rama de la dermatología.

“Quizá algún día yo me canse de pelear con la urticaria y ya aprenda a ignorarla, o quizá algún día ella se canse de que yo me esté dejando heridas de tanto rascarme… creo que es lo más probable porque cita con especialista al parecer no se puede hasta el 2026. Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología en sus carreras. Qué especialidad tan escasa… al menos en este país".

Michell Orozco en 'Tía Alison'. | Foto: Canal RCN

Por medio de la sección de los comentarios, algunos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y recomendaciones para evitar que empeore su situación.

“Mira lo emocional, debes tener cuidado que de que estés somatizando algo pendiente por resolver”; “Te recomiendo irte por lo natural, a veces los medicamentos hacen más daño”; “Princesa, te sugiero un médico funcional, ellos alivian todo”; “Lo siento mucho, te deseo una pronta recuperación” y “No uses corticoides”, escribieron.

Adicionalmente, en su cuenta de TikTok compartió un video en el que muestra una de las crisis más fuertes que ha enfrentado, la cual se alteró en las horas de la madrugada.