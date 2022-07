Actriz mexicana Mónica Dossetti sufrió dura agresión de su hermano

La reconocida actriz mexicana Mónica Dossetti ha estado en medio de la polémica esta semana, luego de que se revelara un video en el que se le ve siendo víctima de violencia por parte de su hermano, el productor José Dossetti.

Desde 2015, la actriz se retiró de las pantallas, luego de que se le diagnosticara esclerosis múltiple, por lo que ha estado al cuidado de su familia. Según indicó en una entrevista este miércoles 13 de julio, para el programa Venga la alegría, su madre la estuvo acompañando durante un tiempo, pero desde hace cuatro meses que está viviendo con su hermano José en Tepoztlán, en el estado Morelos.

En el video, que al parecer habría sido grabado por los vecinos de los famosos, se puede ver que José trata de estrangular a Mónica, mientras que ella lucha desesperadamente por salvarse. Él le grita: “Yo también me quiero morir”. La actriz deja claro que ella busca continuar con su vida, a pesar de su enfermedad.

Aunque la actriz, en su última entrevista afirmó que no es su deseo que se investigue a su hermano por la violencia perpetrada, la Fiscalía de Morelos en México ha informado sobre el inicio del proceso, con el objetivo de llegar a resolver el porqué este hombre estaría violentando a su hermana y hacer justicia en el caso de esta mujer, en lo que parece una historia de violencia intrafamiliar.

“Pero pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo. Fue la PGR (Procuraduría General de la República), vino hoy otra vez, y vinieron a las tres de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”, confirmó la actriz en medio de la entrevista para el programa, afirmando que, además, la Procuraduría también tendría el ojo puesto en su caso.

Ella aprovechó para afirmar que por el momento está pasando por dificultades económicas que le han limitado contratar personal médico y recalcó que fue su vecino quien grabó la escena y la difundió en redes sociales.

“No he tenido para el neurólogo. Hace muchos años (sufro de esclerosis), pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar. No estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán, en casa de mi mamá. Vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello, entiendo que él publicó el dato en la red (...) el vecino de aquí enfrente”, expresó Mónica con dificultad.

Al parecer, una de las principales razones por las que la actriz no quiere que se investigue a su hermano sería porque hace poco murió otro de sus hermanos, Carlos Dossetti, por lo que, según sus palabras, no quiere perder a otro ser querido.

“Ya perdí uno y a este no quiero perderlo”, aseguró en medio de su entrevista, aunque no agregó los detalles sobre la muerte de Carlos, por lo que no se ha especificado la causa de su fallecimiento.

Por el momento se esperan las declaraciones de la Fiscalía, que estará determinando la verdadera situación que vive dentro de su hogar la reconocida actriz.