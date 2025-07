Actriz que interpretó a la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños se refirió en SEMANA a la supuesta infidelidad del actor

“Graciela me tocó muchas fibras y me permitió explorar la feminidad de otra época”. | Foto: MAX

Además, recalcó que no fue sencillo construir su personaje, ya que debía tener en cuenta algunos puntos que compartieron sus familiares y, por otro lado, la información y videos que rondan en internet y en redes sociales.

“Sí, es complejo. Pero no hay que olvidar que esto es una ficción, inspirada en hechos reales. Está escrita por los guionistas, que son los hijos del propio Roberto Gómez y de Graciela”, dijo.

Finalmente, confesó que estuvo trabajando en compañía de sus directores y productores para llevar a cabo la grabación, tal cual y como estaban plasmadas en el libreto, pues no quiso tomar partido de la historia que hay detrás de esta popular mujer y su familia.

“Para mí fue más importante enfocarme en cómo darle vida a ese personaje que está en el guion, más allá de lo real o no real. Me enfoqué en encontrar a esa Graciela que ellos imaginaron, no tanto en el morbo de la situación”.