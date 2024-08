Adrián Parada reveló qué fue lo peor de estar en MasterChef; habló de Carolina Acevedo

¿Qué fue lo peor que Adrián Parada leyó en redes sociales de su participación en MasterChef Celebrity 2023?

“Me criticaban mucho porque yo desde el primer día, yo entré en buena onda con Carolina Acevedo, que fue la que terminó ganando, entonces la gente me decía ‘vos sos muy lamecu*** con ella, ella como te trata de mal’ pero ella a mí no me trataba mal, solo que yo no veía las entrevistas nunca, entonces no sabía lo que ella decía”.