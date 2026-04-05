Adriana Arango se ubicó como una de las presentadoras colombianas más famosas de la televisión, forjando una sólida trayectoria con su participación en proyectos de todo tipo. Muchos seguidores la recuerdan por integrar formatos como Gran Hermano, Tres puntos aparte y De boca en boca.

Famosa actriz de la televisión colombiana revela la cruda crisis económica que atraviesa: “Trabajé toda la vida para no estar así”

No obstante, la comunicadora también fue foco de miradas años atrás, debido a un problema legal que lidió, al punto de terminar en prisión en 2009. La celebridad fue investigada junto a su esposo por captar dinero de manera ilegal, rodeando así su negocio que se enfocaba en exportación de café y flores.

El caso fue bastante conocido en los medios colombianos, llevando a que existieran posiciones con respecto a la situación que golpeó la vida de Adriana Arango y su familia.

No obstante, años después de todo lo sucedido, Adriana Arango concedió una charla a Las Menopáusicas, presentado por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, y quiso revivir este capítulo de su realidad, sincerándose respecto a este asunto que se salió de control y afectó todo lo que la rodeaba.

La presentadora indicó que salió de prisión el 24 de junio de 2015, tras casi seis años de estar privada de la libertad. En sus declaraciones apuntó que todo ocurrió como un error en la empresa, sobrepasando lo que podían manejar.

“Errores financieros, administrativos de una empresa comercializadora de flores de exportación”, dijo al inicio.

“Nos quedó grande el negocio; crecimos a un ritmo vertiginoso. El Excel lo aguanta todo y el negocio de las flores es de grandes capitales. Quisimos crecer a un ritmo desmedido. Hubo inconvenientes y factores que no supimos manejar. También hubo un ego desmedido: yo creía que me las sabía todas y, al momento de tener dificultades, preferimos tapar el sol con las manos, buscar por un lado y otro, y allí fue cuando se dio la bola de nieve. No supimos decir que estábamos en una crisis económica”, agregó.

La comunicadora fue clara en que su mundo se desmoronó cuando todo coincidió con los escándalos de las pirámides en el país. Allí reconoció que la empresa obtuvo préstamos de particulares para sostenerse cuando los bancos ya no financiaban la expansión de esta.

“Coincide con las pirámides y con DMG. El cupo de los bancos no era suficiente, entonces pedimos plata a particulares, pero no éramos una entidad financiera. Empieza el boom de las pirámides y allí nos dicen que éramos una pirámide, pero éramos una empresa formal. Aceptamos el cargo de captación y de estafa agravada, y eso te limita en la vida. No teníamos cuentas bancarias ni seguros de vida. Después de haber pedido perdón y empezado de cero, hay gente que todavía lo mira a uno con rabia y con comentarios ofensivos”, aseveró.

En cuanto a los rezagos que quedaron de esta experiencia, Arango puntualizó que la sociedad se encargaba de recordar constantemente el error y se cerraban puertas en distintos ámbitos.

“Eso te limita para muchas cosas en la vida, para no poder tener una cuenta bancaria, para no poder volver a sacar un seguro de vida y para tener ese sello frente a la sociedad, porque no es solamente la condena penal, es la condena de la sociedad”, comentó.

Al contar cómo todo se descontroló, dijo que hubo factores que no permitieron que se detuvieran, transformando por completo su vida.

“Había mucha ambición, había un ego muy inflado, porque es que yo era Adriana Arango, yo generaba credibilidad y confianza y creía que me las sabía todas”, señaló.

“Gente que me mira con recelo, con rabia… algún que otro comentario ofensivo y me toca tragarlo y seguir para adelante”, agregó, refiriéndose a cómo quedó su imagen.