Adriana Romero despidió a su tía Marlene Henríquez, ‘top model’ colombiana; destapó coincidencia con muerte de su padre

Según reveló Infobae , la celebridad fue ingresada a un hospital a mediados de julio de 2025, requiriendo atención médica al estar descompensada. No obstante, las complicaciones de salud hicieron de las suyas y fue llevada a UCI, donde perdió la vida.

Ante la muerte de Marlene Henríquez, Adriana Romero, su sobrina e hija de Judy Henríquez, decidió despedirla a través de redes sociales, compartiendo un emotivo y nostálgico mensaje. La actriz no dudó en referirse a quién era su familiar, destacando los detalles que la hacían única.

“Ella, qué influencia tan grande tuvo en mi vida esta mujer. La veía desde muy chiquita siendo la mujer que nadie era capaz de ser: la atrevida, la deslenguada, la que no se quería casar, la que estaba por encima del bien y el mal, la que no quiso tener hijos pero que amaba a los niños, la que viajaba con Fanny a ver Teatro para crear todos los festivales, una mujer de 1.85 en una época en donde las mujeres no medían más allá de 1.65 en Colombia”, escribió en el pie de foto.