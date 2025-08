El pedido de Judy Henríquez tras hablar al aire de la muerte de su hermana, la recordada modelo Marlene Henríquez: “Ayúdeme en eso”

La actriz colombiana Judith Emilia Henríquez Lux, más conocida en Colombia como Judy Henríquez, habló del deceso de su hermana, la otrora famosa modelo colombiana Marlene Henríquez.

Según dijo, su hermana estaba muy mal de salud y, por ello, consideró importante que no sufriera más, pese al dolor sentido por la partida de su ser querido. “Estaba muy enferma. Yo creo que todos pedimos a mi Dios que se la llevara, hasta ella misma, porque estaba muy mal, muy triste que se haya ido, pero descansó y me parece muy bien que Dios se la haya llevado”, aseguró.

“Ella era una excelente, maravillosa modelo. Y fue una modelo muy, muy famosa aquí en Europa. Y bueno, no sé, de pronto Marlene tuvo ese momento y después se cayó, se golpeó la columna y entonces vino su problema, de verdad, fue muy duro para ella haber estado en cama, no se podía levantar, no se podía parar y le rogaba a mi Dios que se la llevara, como todos nosotros”, agregó la actriz colombiana. “Fue modelo no solamente en Colombia, sino internacionalmente”, agregó.

En el marco de la entrevista que concedió a los colegas de Caracol Radio para hablar de la muerte de su hermana, Judy Henríquez se refirió a la manera en que “la borraron” de la televisión colombiana. “Estoy bien. Aquí yo bien, ahí vamos viviendo. Como ya no nos volvieron a llamar a los grandes, no nos volvieron a llamar, entonces de verdad a escribir, mi hija que escribe teatro, a ver si hacemos teatro“.

“Aquí, aparte de los que se nos fueron, no nos volvieron a llamar, una de pronto, una que otra, pero de resto no volvieron a llamarnos. No entiendo por qué. Yo les he dicho: ‘yo tengo buena memoria, todavía tengo memoria’. Con todos los 80 que tengo, tengo memoria. ¿Por qué no nos volvieron a llamar? ¿Quién sabe, no? De pronto hoy en día la televisión es completamente diferente a cuando nosotros la hacíamos", agregó la actriz colombiana.

La actriz colombiana pidió ser llamada para trabajar en Colombia. “Pues mira, yo pienso que hoy en día la televisión es completamente diferente, pero hay también muy buenos actores y muy buenas actrices. Lo que pasa es que es otra cosa, completamente diferente a lo que hacíamos nosotros. Nosotros hacíamos novelas de casi un año, de grabar al aire, pero que, hoy en día, no. Hoy en día todo se graba. A mí me tocaron todas las épocas, el estudio, luego cuando se hizo afuera, luego cuando se hizo a colores y en fin todas las épocas de la televisión me tocaron. Nosotros los hacíamos despacio con tiempo y poco a poco íbamos aprendiendo a utilizar la memoria, que era lo que sabíamos en esa época y cuando era el aire. Ayúdeme en eso, que me llamen para hacer un papel”.

A lo largo de más de seis décadas, Henríquez ha interpretado una amplia variedad de personajes, consolidándose como una figura emblemática de la televisión colombiana. Entre sus roles más recordados se encuentra el de Isabel Domínguez en Señora Isabel, una telenovela que abordó temas como el amor en la madurez y la búsqueda de la felicidad personal. Otros trabajos destacados incluyen sus participaciones en Escalona, Las Juanas, Chepe Fortuna, La ley del corazón y Ana de nadie.​

Henríquez también tuvo una etapa profesional en México, en la cual actuó en adaptaciones de telenovelas colombianas, ampliando su reconocimiento en el ámbito latinoamericano. Su versatilidad le ha permitido desempeñar desde personajes maternales hasta mujeres de carácter fuerte y decidido.​