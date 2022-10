Ahorró monedas de 500 y 1000 pesos diarios por cuatro años, ¿cuánto consiguió?

Un gran aliado para tener una vida saludable financieramente es el ahorro. Esta tarea puede llegar a resultar un poco complicada debido a las necesidades del día a día que pueden impedir que se realice con éxito, o generando un esfuerzo económico mayor por parte de las personas que buscan cumplir el objetivo claro: ahorrar.

Esto fue lo que le pasó a una joven bogotana que, según videos, logró cumplir el objetivo de ahorrar. A través de un video subido a la plataforma de TikTok, dio a conocer a sus millones de seguidores, su historia de empeño y esfuerzo al ahorrar monedas de $500 y $1000 todos los días durante cuatro años, junto a su familia.

El usuario @buitragozzzz se hizo viral en la plataforma al contar su curiosa historia a sus más de 22 millones de seguidores, aunque para otros parezca un inefectivo método de ahorro, a ella le resultó.

¿Qué usaron para almacenar las monedas? Un botellón de agua de 20 litros fue el recurso que le sirvió para, diariamente, incluir monedas de $500 y $1000, que hacía las veces de alcancía, con el claro objetivo de no sacar el dinero de allí hasta que éste estuviera lleno.

Fueron dos videos los que publicó la joven bogotana; en el primero mostró el proceso de año tras año hasta lograr que la botella se llenara, y el segundo, deja ver el momento cuando lo abrieron para saber cuál era la suma recaudada.

“Duramos años llenándolo y al fin se logró” fue la descripción que acompañó el clip. En éste, no sólo se ve el proceso de llenado, sino también deja ver el esperado momento exacto en el que, la joven, decide romper la “curiosa alcancía”.

Un hombre, quien parece ser su padre, es quien le ayuda a romper el botellón para desocuparlo en el piso, encima de una bolsa negra y poder hacer el conteo.

Ante la insistencia del primer video publicado a sus seguidores de la red social y el largo tiempo que llevó contar y agrupar las monedas, la joven publicó un segundo video donde confirmó la cifra total recaudada durante cuatro años: $8.210.000.

“En total fueron $8.210.000 pesos y un ahorro de casi 4 años”, señaló la joven en respuesta a las múltiples preguntas que le hicieron sus seguidores; al tiempo, contó y mostró el proceso para pesado el botellón y el empaque de estas monedas en decenas de bolsas para, posteriormente, poder cambiarlas.

Asimismo, muchos seguidores decidieron hacer algunas bromas con respecto al conteo de las monedas: “Y cuando terminaron de juntar las monedas ya no valían nada”, “Con razón ya casi no consigo monedas de 500″, “Ya sé por qué la moneda está escasa” y “Yo no soy capaz, una vez abrí una alcancía mía y tenía 1.200 pesos colombianos”.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, algunos aplaudiendo la disciplina de ahorro de esta mujer, y otros se sintieron defraudados con la cifra final, ya que esperaban ver una suma más alta de dinero. “Si las venden como bronce ganan el doble”, “una amiga los ahorra en un año”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros la felicitaron, afirmando que no muchos consiguen ser constantes en ese proceso y que, a pesar de que la cifra no es “tan exorbitante” como algunos desearían, lo importante es la disciplina y que logró cumplir el objetivo de ahorro. “Excelente, ese ahorro da para un buen viaje”, “Muy juiciosos… yo me habría auto asaltado varias veces”, “No malgasten ese dinero, les contó bastante sacrificio. ¡Aprovéchenlo!”, expresaron algunos cibernautas en su perfil de esa red social.