Aida Victoria Merlano abrió su corazón y habló sobre su situación legal; evidenció tema sensible: “Que mis días valgan la pena”

“Tú imagínate que en un mes, dos meses o un año me toque irme presa. Imagínate que los últimos días en libertad fueran con el miedo de que me voy a ir presa y no los disfrutara. Entonces, si hoy tengo miedo, viviría atormentada. No cambio mis circunstancias, pero sí el miedo con el que las enfrento. Yo quiero ser feliz y que mis días valgan la pena. Que pase lo que Dios quiera”, aseguró en la entrevista.