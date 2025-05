Aida Victoria se destapó sobre Yina Calderón y dejó en evidencia ‘jugada’ que le hizo: “Por eso la odio”

Aida Victoria Merlano se ubicó como protagonista de varias noticias en los medios nacionales, debido a un anuncio que hizo en su vida íntima. La barranquillera reveló que se convertiría en mamá, fruto de la relación que sostenía actualmente.

A pesar de lo feliz que se encuentra esperando a su primer hijo, la colombiana se robó las miradas de más de un curioso con una entrevista que concedió a Diva Rebeca, donde habló de su realidad, su gestación y los problemas que tuvo con personas del medio.

En la charla, Aida Victoria se destapó sobre Yina Calderón, con quien atravesó intensos cruces por temas personales. La influencer se defendió de la exprotagonista, al punto de sacarle a relucir los malos comportamientos que tuvo en su contra con asuntos delicados.

La creadora de contenido fue contundente al mencionar que la actual participante de La casa de los famosos Colombia fue quien regó el chisme de su embarazo, exponiendo algo que era de su privacidad. Aunque a lo largo del tiempo se revelaría esta noticia, todo salió a la luz cuando no tenía ni ocho semanas de gestación.

Yina Calderón ha tenido cruces con Aida Victoria desde el pasado. | Foto: Captura de pantalla RCN

En la entrevista, Merlano estalló y contó cómo fue su reacción con este suceso, reafirmando que estos motivos fueron los que terminaron dañando la relación que tenían. De hecho, allí fue enfática en que esta ‘jugada’ la pudo afectar, ya que su cuerpo estaba pasando con un instante complejo por el embarazo.

“Me dolió mucho que filtrara mi embarazo cuando aún no era el momento. Corría un riesgo real y por eso no lo había dicho. Esa fue la gota que rebosó la copa”, apuntó al inicio.

“Fue la pe$%& de la Yina. Esa hiju&%$, por eso la odio. Un día, que no sé cómo se enteró, capaz y fue por una página de chismes, simplemente dijo: ‘Amor, ya yo no me voy a pelear con Aida, porque yo no peleo con mujeres embarazadas”. En ese momento que ella dijo eso, agarré una rabia. No tenía ni ocho semanas, tenía riesgo de aborto, no podía salir ni a contarle a mi familia. El médico me dijo que tenía que esperar hasta la semana 12′″, relató.

“Me acuerdo y todavía me sofoco”, agregó, sulfurándose en pleno escenario.

Por esto se terminó de dañar la relación de Aída Victoria Merlano con Yina Calderón de #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia https://t.co/xJXsKzFPZv pic.twitter.com/XTh5UGR9a1 — Omar Vásquez (@Soyomarvasquez) May 8, 2025

No obstante, Aida Victoria aprovechó y recordó un episodio de su pasado con la empresaria de fajas, refiriéndose a una salida donde casi terminan en problemas por un amigo.

“Esto nunca lo he contado. Una vez salimos a rumbear y ella me presentó a un amigo...el tipo gustaba de mí, pero yo no estaba en plan de querer nada con nadie, entonces le dije que no me interesaba. El tipo igual me estaba cortejando, muy lindo conmigo, pero yo no estaba en ese mood”, dijo.

“Sin embargo, ella se emborrachó y me dijo que ese man era el amor de su vida, que no sé qué...pero yo le dije: ‘Tú me lo presentaste’, saludos por cierto, tú sabes quién eres. Ya estoy contando muchos chismes, no voy a decir cómo se llama. No sé ese hombre en qué momento esté de su vida para yo dañarle las cosas”, concluyó, agregando: “Se enojó conmigo, que porque él era el amor de su vida, pero yo no había hecho nada”.