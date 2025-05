Yina Calderón se descuidó y terminó mostrando de más ante cámaras; video la captó sin prendas: “Son el descaro”

De hecho, en el mismo espacio estaba con Melissa Gate , quien se maquillaba ante un espejo y no notaba, supuestamente, que su colega estaba desnuda en la parte inferior. La influencer camina sin problema alguno, plasmando como si no se diera cuenta de que la grababan.

“Pero tiene ropa interior, no entiendo”; “Lastimosamente y en contra de mi voluntad, puedo decir que le vi las partes a Yina Calderón”; “Esa casa ha tenido más desnudez que revista porno. Pero es que esta y Karina sí son el descaro. Me iré a vomitar”; “Esto no se hace. No olviden que lo que están viendo es un programa de TV. En la vida, ni Yina ni nadie te ha hecho algo tan horrible como para que te aproveches de un descuido y exponer sus partes íntimas en redes sociales”; “Nena no hay que ser ciegos para saber que tiene panty color piel, si te pones a ver el tatuaje se corta (tapa), lo que hace más notable el panty”; “No la veo desnuda solo en cachetero y en sostén, y con una bata y ojo, no soy fan de Yina, pero lo que es se dice”, entre otros comentarios.