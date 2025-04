Melissa Gate sorprendió a Yina Calderón con un especial regalo y generó comentarios en ‘La casa de los famosos’

Dentro de los productos que recibió, unos zapatos llamaron la atención de Yina Calderón, quien no dudó en hacerle saber a su compañera que se sentía identificada con ese estilo.

No obstante, cuando la creadora de contenido paisa se probó el calzado, se percató de que no eran de su talla, pues le quedaban demasiado apretados y le incomodaba caminar con ellos.

“Me quedan muy apretados, me quedan pequeños, me quedan superapretados. Son talla 35, se los voy a regalar a Yina, que a ella le gustaron, pero no digan nada, es un secreto entre nosotros”, dijo la mujer susurrando frente a las cámaras del reality del Canal RCN.