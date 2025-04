La Liendra reaccionó a los insultos de Norma hacia Peluche en ‘La casa de los famosos’: “Me dan ganas de llorar”.

A Yina Calderón no le perdonaron su último ‘outfit’ en ‘La casa de los famosos’ y no la bajan de “la copia barata de Lady Gaga”

Seguidores de 'La casa de los famosos' no toleraron que Norma Nivia no fuera eliminada del reallity. | Foto: Montaje de SEMANA | Canal RCN

“Si hiciéramos una metáfora y yo fuera una persona que si las cosas no son perfectas, no le sirven, no estaría contigo, porque físicamente, el hombre ideal para mí, no es como tú”, mencionó la también modelo.