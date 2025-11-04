Aída Victoria Merlano comparte sus días con nuevo hombre y le llueven críticas: “No puede vivir sin presencia masculina”

Hace unas semanas, Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada hicieron pública su separación a través de las redes sociales.

En sus mensajes, ambos reconocieron que la relación terminó en medio de conflictos, y Merlano llegó a insinuar que existieron episodios de violencia por parte de Tejada, quien además, según ella, no habría cumplido completamente con sus responsabilidades hacia su hijo, Emiliano.

Tras la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre una nueva etapa sentimental en la vida de la influencer. El portal de farándula Re Chismes informó que la creadora de contenido y empresaria habría encontrado nuevamente el amor junto a Felipe Zapata, un empresario paisa dedicado al negocio de la venta de automóviles en Medellín.

Aída Victoria Merlano se dejó ver muy cercana a hombre con el que la relacionan

Recientemente, el mismo portal Re Chismes publicó un video en el que la famosa influencer barranquillera luce un vestido corto amarillo y comparte junto a este mismo hombre, Felipe Zapata.

En el video se puede apreciar que Aída Victoria está llevando a su hijo en el coche mientras camina con él y otras dos mujeres más. Si bien Aída Victoria ya dejó claro que está soltera, hay algunos seguidores que no han visto con buenos ojos el hecho de que ella ya esté saliendo con otros hombres.

“Pero no te lo creo... Al menos tómate una semana para sanar muchacha”; “Me disculpan las Aidalovers, pero ya eso no es normal”; “No puede vivir sin presencia masculina, tenaz”; “Aplicó la de a rey muerto, rey puesto”; “Amor propio no es vivir llenando vacíos con gente externa”; “Esto se llama vacío emocional y critiquen mi comentario si quieren”; “Fúneenme y todo lo que les de la gana, está bien que a nadie se le guarde luto, pero por favor, que luego no salga dando discursos llenos de sabiduría hablando mal de este también”.

Aída Victoria Merlano tuvo fuerte cruce de argumentos con su expareja, Juan David Tejada. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @aidavictoriam - @jdt21_5

Aída Victoria Merlano reveló el comentario humillante que le dio su ex a días de tener a su bebé

En una entrevista reciente, la influencer abrió su corazón y contó uno de los momentos más difíciles que vivió tras convertirse en madre. La creadora de contenido habló sobre el complejo proceso de adaptación física y emocional que atravesó durante su posparto, una etapa que coincidió con la ruptura amorosa con Juan David Tejada.

Merlano recordó que, apenas tres días después de dar a luz, su cuerpo y su mente estaban en pleno proceso de cambio. “Me miraba al espejo y no me reconocía: tenía el útero inflamado, el cuerpo distinto, un pañal puesto, sangrando… es una sensación súper humillante”, expresó.

En medio de esa vulnerabilidad, confesó haber recibido un comentario de Tejada que la marcó profundamente: “El man me dijo: ‘Igual, yo ya no te veía como mujer’”.