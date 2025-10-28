Aída Victoria Merlano apareció cantando y tirando dura pulla a su ex en una fiesta; se refirió a los “problemas mentales”

Desde hace varios días, el nombre de la influencer Aída Victoria Merlano volvió a ser centro de comentarios, debido a una polémica protagonizada por ella y su expareja, el hombre que se conocía como Juan David Tejada.

Tiempo atrás, desde que Merlano dio a luz a su bebé, se levantaron especulaciones de que la relación con el papá de su hijo había terminado, pues luego de salir de la clínica, no se les volvió a ver juntos, ni siquiera compartiendo con el bebé.

Aida Victoria y Juan David Tejada siguen en cruces. | Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

Estos rumores fueron confirmados por ellos mismos y pese a que no revelaron la razón y se entendió que habían dejado la relación en buenos términos, esto no fue así, y se pudo comprobar desde que ambos empezaron a ventilar las razones.

Todo inició desde que Aída Victoria contestó en un video el comentario de una hater y afirmó que ella sola mantenía a su hijo, dando a entender que el Agropecuario no le ayudaba en nada.

Desde entonces, tanto ella como él, se han tomado las redes sociales para pronunciarse por las razones de su separación, contradecirse y debatir las pruebas que publican.

Aída Victoria Merlano tiró indirecta a su expareja durante una fiesta

Recientemente, más exactamente el pasado lunes 27 de octubre, se hizo viral un video en el que se puede ver que Aída Victoria disfrutando de una fiesta en compañía de un conjunto de vallenato.

En el video se ve que ella está bailando a gusto, pero lo que llamó la atención de los internautas es que en el momento en el que coge el micrófono, dice frente a todas las personas unas palabras para Juan David Tejada, su expareja.

“Y para mi ex, sí, es cierto que tengo problemas mentales. Sí tengo, pero saca tus pruebas […] Muchas gracias a Los Fieles del Vallenato, mi ex jamás haría parte de esta agrupación”, dijo la influencer barranquillera, mientras el conjunto interpretaba la canción ‘La plata’ del famoso y fallecido cantante Diomedes Díaz.

Esta respuesta de Aída va dirigida a unas palabras que dijo Juan David en unos videos que publicó defendiendose, en donde aseguró que Aída tiene problemas psicológicos.

“Esta mujer es una persona que le gusta pordebajear a todo el mundo, porque se cree la más, porque si alguien no le agrada quiere acabarlo, y así no es […] A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que, dicho por su familia, tiene problemas psicológicos. Con lo que vaya a hacer bien, va a estar mal, y lo que vaya a hacer mal, va a estar bien”, dijo el Agropecuario.