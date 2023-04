Aida Victoria Merlano reveló quién le pidió grabar video con Andy Rivera y contó el ‘desplante’ que le hizo Lina Tejeiro

Aida Victoria Merlano le respondió a la productora de contenido Karen Sevillano, quien la criticó por besarse con Andy Rivera para un video de su nueva canción. Entre otras, la barranquillera afirmó que no tenía que pedirle permiso a Lina Tejeiro para aparecer en la grabación y que quien le propuso la colaboración fue Jhonny Rivera, el papá del artista de música urbana.

La influencer, quien en su cuenta en Instagram suma más de cuatro millones de seguidores, expuso que ella no es amiga de Lina Tejeiro, pese a que alguna vez salieron a bailar y hasta subieron una foto dándose un beso. Incluso dio cuenta de que han pasado meses sin hablarse, y no precisamente por el supuesto romance que le inventaron con Andy Rivera.

“La última vez que vi a Lina Tejeiro fue hace ocho meses. Tú estás basando tu opinión en una amistad inexistente. Hace unos meses, cuando me iban a meter presa, a Lina le preguntaron en una entrevista si era mi amiga y ella dijo que no, que era una conocida cercana, entre otras porque la percepción de la amistad está mucho más centrada que la tuya”, comentó Aida Victoria.

En sus redes sociales, Aida Victoria y Andy Rivera compartieron imágenes que hicieron creer que están juntos. - Foto: Instagram

Cuando estuvo cerca de ser enviada a la cárcel fue el pasado septiembre, por supuestamente ayudar a la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, de un consultorio odontológico. Fue en ese entonces, cuando Lina Tejeiro le hizo el desplante de negar su amistad.

Así mismo, expuso que como Lina Tejeiro no tuvo la obligación de respaldarla en ese momento, ella tampoco debía llamarla para aceptar un contrato con Andy Rivera.

“Un amigo no es el que bebe contigo, el que se besa contigo o con el que sales de rumba, sino con el que está contigo en las malas. Finalmente, ella no tenía la obligación de llamarme en ese momento porque ella reconoció que no era mi amiga. Pero en ese orden de ideas, yo tampoco tenía por qué decirle: ‘Hola, sé que no hablamos hace ocho meses, pero ¿será que debo aceptar una contratación que me quiere hacer tu ex para un video musical?’”, comentó.

Andy Rivera, Lina Tejeiro y la amiga de la actriz, Karen Sevillano. - Foto: Instagram @andyrivera @LinaTejeiro y @KarenSevillano

Aida Victoria Merlano además compartió el audio con el que Jhonny Rivera, cantante de música popular, le propuso hacer parte del video de la canción de Andy Rivera, el exnovio de Lina Tejeiro.

“Es que estoy con Andy y estaba hablándome de un video que va a rodar, para que lo pienses, dice que está muy encima, pero que cómo la vez que si de pronto te llama entrar a un video de una canción que va a lanzar”, dice Jhonny Rivera en el audio de WhatsApp.

Según ella, si aceptó trabajar con Andy River fue debido al aprecio que guarda tanto por él como por su padre, no por el dinero, dado que ya tiene bastante.

“A mí no me buscó su equipo de trabajo, me buscó don Jhonny, su papá y mi amigo. Entre otras cosas, ya yo plata hice, por eso no trabajo con el que tiene para pagarme, sino con el que se me da la gana”, agregó.

La reacción de Lina Tejeiro

Tras los videos que subieron Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro, en los que se veía muy ‘acaramelados’, aunque solo hacía parte del lanzamiento de la canción, muchos cibernautas corrieron a los perfiles de la llanera a ver cómo se pronunciaba al respecto. Y fue en Twitter donde se les hizo el milagro, pues la actriz publicó un trino con una leyenda que dejó perplejos a muchos, pues el mensaje que trae consigo es profundo y filosófico enfocado en el perdón.

Lina Tejeiro, expareja de Andy Rivera. - Foto: Instagram @linatejeiro

“Todo lo que te está sucediendo no es en vano, ese esfuerzo y dolor viene con una gran enseñanza. Puede que no sea el mejor momento de tu vida, pero es solo eso, un momento que pasará y te hará más valiente, más fuerte. Recuerda que no es la primera vez que pasas por algo así, pudiste una vez y ahora no será la excepción”, fueron las palabras de la actriz en su cuenta oficial de Twitter.