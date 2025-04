Aída Victoria Merlano se desahogó y reveló el acto común hacia las embarazadas que la molesta: “Lo privo de un puño”

View this post on Instagram

Aunque la creadora de contenido no dio detalles específicos sobre su embarazo, como cuántos meses tiene, en las redes sociales ya se ha hablado de que su pancita es visible, lo que sugiere que podría estar en el primer trimestre de gestación .

Aída Victoria Merlano habla de su embarazo y los celos con su pancita

A través de sus redes sociales Aída se pronuncia de vez en cuando acerca del proceso que está viviendo en este momento al convertirse en madre y ha dejado claro que no quiere vivirlo de la manera en la que otras famosas lo hacen, empezando porque ella misma ha criticado a las mujeres embarazadas que viven publicando todo sobre su embarazo.

“He criticado en la vida demasiado como para convertirme en eso que tanto critique. Siempre que subo algo me dicen ‘Nena, ¿Y tu barriga?’ ¿Sabes todo lo que yo he criticado a las embarazadas cansonas como para aparecer todos los días en las historias cantando ‘Yo te esperaba’? Ya tú sabes que me preñaron”, dijo en sus historias de Instagram.