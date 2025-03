Así reaccionaron las redes al embarazo de Aida Victoria Merlano; la mujer presumió su barriguita en video

“¿Cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no sé es..., se finge. Se aguanta por instinto, porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara”, mencionó mientras se mostraban algunas imágenes del proceso judicial que viene enfrentando desde hace varios años, pues fue acusada de ayudar a su mamá, Aida Merlano, a escaparse de un consultorio odontológico, mientras cumplía una pena en prisión.

Fanáticos de Aida Victoria Merlano reaccionaron a su embarazo

“Felicitaciones mi Aida, y al agropecuario también”; “Son las adversidades y las dificultades las que nos forjan y nos hacen lo que somos en este único momento existente. Muchas bendiciones”; “Yo no puedo con la alegría, has pasado de todo y sufrido de todo. Lo hemos vivido contigo todos los que te seguimos y verte en esta etapa va más allá de ser fan, me siento tía”, y “Es increíble cómo ese sufrimiento se convierte en el motor de tu fuente de luz. Y brillas porque sabes que no te queda otro camino, llegas a lo que estás destinado a ser”.