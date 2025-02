Aída Victoria Merlano reaccionó a la pelea entre Coco y Yina Calderón por Karina garcía en La casa de los famosos

Las palabras de Aída Victoria causaron reacciones en redes, pues salió en defensa de Karina: “Nadie me quita que ese individuo juega la doble y es el típico viejo verde”; “Por culpa de Coco le tuve que dar la razón a Yina”; “Karina es decente y tiene paciencia, a mí me tienen que agarrar”; “Ese Coco es un pato, que se recoja”; “La castigó porque no pudo comérsela, es más que visto. No le dio pie a nada”; “Concuerdo, a Coco le gusta Karina y como ella no lo pela, la quiere hacer sentir mal. Qué pesar de hombre”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de la barranquillera.