Alejandra Azcárate confesó que tenía dos novios cuando conoció a su esposo; él le puso ‘tatequieto’

Alejandra Azcárate, que es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, reapareció este fin de semana luego de vivir meses bastante complicados por el escándalo de la narcoavioneta y reveló algunos detalles de su vida personal en Los informantes.

Tras cerca de 18 años de relación sentimental, la bogotana aprovechó el diálogo con el programa de Caracol Televisión para contar cómo empezó la historia de amor con su esposo, el publicista Miguel Jaramillo.

La comediante, sin embargo, se sinceró y confesó públicamente por primera vez que tenía dos novios en el momento en el que conoció al manizaleño. Asimismo, indicó que este la puso en su sitio.

“Yo tenía en ese momento un novio español y paralelamente tenía otro acá en Colombia. Mantenía esas dos relaciones en simultáneo. Estaba en un bar y vi al fondo que entró un tipo alto, con muy buena percha, y dije: ‘¿Esto qué fue?’”, indicó inicialmente.

Luego, Azcárate agregó: “Él se presentó ese día y recuerdo que me dijo: ‘A mí no me gustan las mujeres prestadas. Resuelve todos tus líos y, si quieres que arranquemos en serio, yo estoy firme, porque me gustas mucho y me pareces una mujer muy interesante’”.

Pese a que no se siente orgullosa de haber tenido dos relaciones al mismo tiempo, la reconocida presentadora aseguró que cuatro días después de esa conversación se fueron a vivir juntos, mientras que al año siguiente se casaron.

Jaramillo, por otro lado, volvió a hablar sobre la polémica que se generó en todo el país por el escándalo de la narcoavioneta y recordó los duros momentos que pasó, puesto que quedó catalogado como un narcotraficante.

El publicista también aprovechó la entrevista con el programa investigativo para revelar que tuvo muchos inconvenientes maritales con Alejandra Azcárate. Incluso reveló que tomaron la decisión de separarse temporalmente.

“No le puedo pedir perdón porque no cometí ningún error. Lo único que le puedo decir es gracias y ojalá la vida nos dé la oportunidad de continuar juntos”, manifestó el manizaleño, visiblemente afectado.

Posteriormente, precisó: “Estuvimos separados de común acuerdo cerca de cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles y palabras buenas para compartir. Sin embargo, estamos lejos de haberlo superado y no sé si lo haremos”.

Ante estas declaraciones, la reconocida comediante manifestó que nunca dudó de la honestidad de Jaramillo. Asimismo, puntualizó que se siente orgullosa de no haberlo dejado solo en medio de este escándalo.

“Mi corazón, mi lealtad y mi seguridad siempre estuvieron con su honestidad. Me siento muy satisfecha de haber tomado ese camino y no haber cogido el otro, que habría sido el facilista y me hubiera perjudicado menos”, puntualizó la bogotana en el programa de Caracol Televisión.

Alejandra Azcárate reiteró que su humor nunca ha tenido fines personales y volvió a referirse a los “sótanos del infierno”. Por último, señaló que muchos medios aprovecharon que su esposo tenía un vínculo con la avioneta para atacarla directamente.

“Conocí los mismísimos sótanos del infierno, geográficamente conozco ese lugar y no es caliente como piensan, es helado. Siente uno el frío de la noche, pero ya uno se va recomponiendo y el diablo también se volvió mi buen amigo. Los enemigos hay que tenerlos cerca”, concluyó.