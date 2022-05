Miguel Jaramillo se desahogó y reveló separación temporal con Alejandra Azcárate

Miguel Jaramillo, reconocido publicista colombiano y esposo de Alejandra Azcárate, ha vivido una verdadera pesadilla durante los últimos meses luego de que estalló, en mayo de 2021, el escándalo de la ‘narcoavioneta’, que fue incautada con un enorme cargamento de 446 kilos de cocaína.

Tras un año de haberse presentado este hecho, el manizaleño volvió a hablar en Los Informantes (Caracol Televisión) sobre la polémica que se generó en todo el país y recordó los duros momentos que pasó, puesto que quedó catalogado como un narcotraficante.

El publicista, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que tuvo muchos inconvenientes maritales con la presentadora en medio de este escándalo. Incluso, confesó que tomaron la decisión de separarse temporalmente.

“No le puedo pedir perdón porque no cometí ningún error. Lo único que le puedo decir es gracias y ojalá la vida nos dé la oportunidad de continuar juntos”, manifestó Jaramillo, visiblemente afectado.

Luego, agregó: “Estuvimos separados de común acuerdo cerca de cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles y palabras buenas para compartir. Sin embargo, estamos lejos de haberlo superado y no sé si lo haremos”.

Ante estas declaraciones, la reconocida comediante manifestó que nunca dudó de la honestidad de Jaramillo. Asimismo, puntualizó que se siente orgullosa de no haberlo dejado solo en medio del escándalo.

“Mi corazón, mi lealtad y mi seguridad siempre estuvieron con su honestidad. Me siento muy satisfecha de haber tomado ese camino y no haber cogido el otro, que habría sido el facilista y me hubiera perjudicado menos”, precisó en el programa de Caracol Televisión.

Alejandra Azcárate reiteró que su humor nunca ha tenido fines personales y volvió a referirse a los “sótanos del infierno”. Por último, señaló que muchos medios aprovecharon que su esposo tenía un vínculo con la avioneta para atacarla directamente.

Piloto de la ‘narcoavioneta’ fue condenado

Juan Camilo Cadena Botero, piloto que transportó la aeronave hacía San Andrés y Providencia, cuando fue descubierta con más de 450 kilos de cocaína, fue condenado oficialmente en febrero pasado por un juez de la República luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue acusado formalmente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y tendrá que pasar exactamente diez años y nueve meses en prisión.

De acuerdo con el ente investigador, Cadena Botero era consciente de que estaba transportando los 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, indicó que su objetivo era llevar la droga hacía el extranjero.

María Helena Gómez, comandante de Policía Metropolitana de San Andrés, enfatizó en aquel momento que en la “primera línea” de los empaques se encontraron tapabocas y elementos sanitarios. Sin embargo, indicó que al revisar muy bien la aeronave las autoridades lograron confirmar que habían “cerca de 500 kilos de cocaína y más de 102 millones de pesos colombianos, en billetes de 100.000 y 50.000 pesos”.

Cabe recordar que en el caso de Miguel Jaramillo Arango, esposo de la presentadora y actriz, un juez de control de garantías le negó el considerarse víctima dentro de la investigación.