Alejandra Giraldo relató emotiva experiencia por duro proceso que está viviendo: “Me quebró, no podía parar de llorar”

Según contó la periodista, ese prendedor fue un obsequio que recibió y que la conmovió mucho. “Juemadre, cuando lo recibí, me quebró. No podía parar de llorar, pasaron como tres horas hasta que pude agradecerle a Paola (quien le obsequió el prendedor). El nivel de detalle es increíble”, dijo por medio de una publicación que hizo en sus redes sociales.

Además, habló de lo duro que ha sido para ella la partida de su perrito. “Eso no saben cómo me conmueve. Nunca lo he posteado porque el sentimiento todavía me supera. He avanzado mucho, ya soy capaz por lo menos de hablar sin que me arrase la tristeza”, comentó.