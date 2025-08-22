En la farándula colombiana hay muchos rostros que con el paso del tiempo han ido ganando reconocimiento, sobre todo aquellas figuras que hacen parte de la televisión nacional.

Una de las caras que ha sonado en los últimos meses por situaciones personales y laborales ha sido la presentadora Alejandra Serje.

Recientemente, Alejandra estuvo como invitada en el famoso pódcast de la periodista Tatiana Franko: Vos podés, y allí, abrió su corazón para hablar de un tema que, en lo más profundo de su alma y su corazón, aún le duele: el abandono por parte de su padre.

Alejandra Serje reveló mala relación con su padre

La presentadora comenzó contando su historia mencionando que su padre tuvo una relación anterior y, en los ires y venires de ser pareja de su mamá, pero también de su esposa, tomó decisiones que la perjudicaron a ella como hija.

“Mi papá a mí nunca me reconoció, mi papá siempre me dijo no, mi papá nunca estuvo para nosotros […] Resulta que mi papá tenía una relación anterior, hasta donde tengo entendido, cuatro hijos, y en esas que conoce a mi mamá, tiene dos hijas: mi hermana y yo”, dijo.

Luego de que el hombre realizara los trámites del registro, intentó volver con su madre. “Mi papá viene y le promete mil cosas a mi mamá, pues como los hombres saben endulzar el oído, y ella le cree, y cuando ya él, pues digamos que registra a sus dos hijas, no sé, hasta donde tengo entendido, él vuelve con su esposa”, añadió.

El momento de la separación definitiva entre el hombre y sus hijas se dio debido a una petición radical que le hizo la pareja que tenía.

Alejandra Serje habló de su padre. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

“La esposa le dice a mi papá: ‘yo vuelvo contigo única y exclusivamente si tú te olvidas que tuviste dos hijas’, y él tomó esa decisión. Él se olvidó de sus dos hijas y siguió con su matrimonio como si nada hubiese pasado”, mencionó Alejandra.

Pasaron los años, la presentadora creció lejos de su padre, pero en un momento de su vida lo buscó y la reacción de él no fue diferente.

“Yo sentí la necesidad de buscarlo y yo fui en búsqueda de él a Miami y le dije: ‘Quiero que sepas que quiero hablar contigo, tengo muchas preguntas’, y él me llamó”, dijo.

Ambos sostuvieron una conversación en la que el objetivo era verse después de muchos años. Sin embargo, el hombre le dijo a su hija que era 4 de julio y él tenía una invitación a una fiesta importante, por lo que no podía verse con ella, y le dijo: “Pues será después cuando usted vuelva”.

“Yo solté ese teléfono y empecé a escribir, atacada, llorando todo lo que le quería decir: ‘No puedo creer que para ti sea más importante una fiesta que tu hija, que te está buscando y que necesita respuestas. Llena de miedo y temblando la mano, terminé y le di enviar. Él tenía una foto, terminó, me imagino, de leer y la foto desaparece… luego le escribí: ¿Leíste? Después de horas solo llegó un chulo y nunca más, jamás y nunca volví a saber de él”, añadió la presentadora.

En la misma charla con Tatiana Franko, Alejandra confesó que hace poco volvió a saber de su padre, pero debido a una mala noticia, un delicado diagnóstico de salud.