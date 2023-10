¿Alejandro Sanz, en la quiebra? El artista español es perseguido por la justicia de su país por una deuda que se niega a pagar

Este 2023 no ha sido el mejor año para Alejandro Sanz. A su separación con la artista Rachel Valdés, luego de tres años de relación, sus episodios de depresión y sus problemas financieros por cuenta de la estafa de la que fue víctima, se suma la posibilidad de que un juzgado madrileño subaste los bienes del artista, quien se ha negado a contestar los constantes llamados de la justicia para que pague una deuda de 3 millones de euros.

Se trata de un juzgado cuya misión es ejecutar la sentencia de otro de Miami, dictada en 2021, por el impago de varias mansiones en esa ciudad. Dicho juzgado lo declaró en rebeldía porque Sanz no responde a sus comunicaciones

¿Se vende?

La propiedad está avaluada en 15 millones de euros (unos 65.000 millones de pesos colombianos), lo que ha representado un sacudón en el mercado inmobiliario de Barcelona, especialmente en el sector de Esplugues Llobregat, donde está ubicada la antigua vivienda de la colombiana. Un negocio que, en todo caso, no le reportará grandes ganancias, pues ella cedió buena parte de sus derechos para poder tener la custodia casi completa de sus hijos.

¿Rajado en inglés?

El Conejo Malo no habló completamente en inglés y varias de sus respuestas las entregó en un confuso espanglish que puso a patinar al propio Fallon. | Foto: afp

Muchos seguidores de Bad Bunny quedaron sorprendidos hace algunos días después de la entrevista que el artista urbano concedió en el programa The Tonight Show , que conduce el humorista Jimmy Fallon.

Resulta que el Conejo Malo no habló completamente en inglés y varias de sus respuestas las entregó en un confuso espanglish que puso a patinar al propio Fallon.

Basta recordar que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, fue el primero en cantar en español en el reconocido festival de Coachella, que se celebra en California y uno de los más tradicionales de Estados Unidos. Una manera de hacer resistencia a momentos incómodos que ha vivido por cuenta de su idioma, como el que le sucedió en los Premios Grammy anglo cuando, al agradecer su premio, se leyó en el generador de caracteres: “Speaking non-english; singing in non-english”.

Por una noble causa

En medio de esa delicada condición de salud, la artista canadiense de 55 años decidió convertirse en una abanderada de la enfermedad en el mundo. Bajo ese propósito decidió subastar varias de sus canciones, escritas a mano, y así recaudar recursos que le permitan luchar contra este síndrome. La subasta es organizada por la casa Julien’s Auctions, dentro de la serie Lyrics for a Cause (Letras por una causa).

Dos de las letras que subastará la ganadora de cinco premios Grammy son The Prayer, un tema que grabó en 1999, en colaboración con el famoso tenor italiano Andrea Bocelli; y la composición de The Gift, para la película Love Again, que se estrena este 2023.