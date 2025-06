Alerta rompió el silencio por “deslealtad” hacia Melissa Gate y se mostró arrepentido: “Voté de emoción, voté por el amor”

View this post on Instagram

Alerta se pronunció por posicionamiento en positivo hacia Altafulla

Días después de que se conociera el ganador, Alerta publicó un video en el que habló de lo sucedido y aprovechó para aclarar que no lo hizo por rencor u odio hacia la participante paisa. Sin embargo, esto no fue recibido de la mejor manera por los fanáticos de Gate.

“¿Por qué no se respeta ese voto? ¿Por qué no se respeta que uno pueda elegir a quien uno considere?“ , fue lo primero que dijo el humorista.

A lo anterior, añadió: “La confianza que me dio o que generó que él quisiera en algún momento que yo hubiera sido su jefe de campaña. El resto no tengo nada contra Melissa, nada contra la compañera Toxi y contra Emiro , que lo quiero, que lo quiero y lo quiero. Entonces, yo quedo con lo mejor, me quedo con lo mejor. Primero que todo con los premios”.

Además, Alerta aseguró que su votación estuvo basada en sentimiento y no en razón: “Mi voto fue sencillamente de emoción, no fue para ir en contra de ninguno de los otros finalistas. Hay muchas teorías, muchas cosas y todo realmente es basura. Yo hice contenido con todos. Cuando Melissa se puso en la posición de ayudarme, pero yo tenía el voto de salvamento y no considero que era innecesario, para mí era innecesario que ella se parara ya, porque yo con el voto de salvamento pues volvía y me defendía […] Las teorías no van con mi votación. Voté de emoción, voté con por el amor, como decía mi amigo Liendra, voté por la comprensión y la lógica, pero no tiene nada que ver mi votación contra ninguna de las personas líderes de esta final”.