Melissa Gate explotó y se despachó en contra de Alerta por “hipocresía”; lo acusó de tener “acto de deslealtad”

Los finalistas dentro de La casa de los famosos Colombia recibieron durante el último fin de semana de competencia, la visita de la mayoría de los ex participantes del mismo, y ellos estuvieron allí para acompañarlos y darles ánimos para enfrentar la gran final que se lleva a cabo hoy lunes 9 de junio.

Altafulla, Emiro Navarro, la Toxicosteña y Melissa Gate, qué son los finalistas de esta segunda temporada compartieron estos días con los ex participantes, pero fue precisamente la Toxicocosteña y Melissa Gate quienes se llevaron fuertes decepciones de algunos participantes que creían que eran sus amigos y que las iban a apoyar hasta la final.

Melissa Gate explotó en contra de alerta en La casa de los famosos Colombia

Ante esto, la respuesta y justificación de Alerta fue decirle: “¿Quién me escogió como (opción de) jefe de campaña?“ haciendo referencia a Altafulla.

Yina Calderón no se quedó callada y manifestó su apoyo a Melissa: “Si maestro, pero es más la convivencia”.

Una vez frente a él y mirándolo a los ojos le dijo: “Así como me trajo la peluca para que lo grabaran y todo el mundo lo viera, yo lo grabo y se la devuelvo también para que todo el mundo lo vea y vaya y se la regale a Altafulla”.

Alerta se mostró receptivo con la acción de Melissa y lo único que pudo decir fue: “Contra ti no tengo nada y punto. Te quiero y punto, jamás le estoy lamboneando a ellos nada, no sabía que ibas a ponerte así, ¿Por qué no le dices nada a la demás gente?“.