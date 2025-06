Altafulla destapó en SEMANA difícil situación que vivió en ‘La casa de los famosos’ y que no fue grabada

“La experiencia fue una mezcla de emociones. En algunos momentos fue divertida, en otros fue triste, sensible, amorosa y competitiva. El tema de haber llegado a la mitad, según muchos, era una ventaja, pero no. A mí me querían sacar porque creían que tenía una ventaja que ni siquiera existía porque yo no me veía el programa, no estaba en Colombia, era una desventaja grandísima porque todo el mundo iba por mí ”.

Altafulla experimentó una etapa de soledad en ‘La casa de los famosos’

“En un momento me llegué a sentir muy mal porque me estaban tratando y diciendo cosas muy fuertes, las cuales no me representan y sentía que lo hacían con maldad. Ellos me decían que era por show, que ellos no eran así, entonces fue superfuerte para mí. Yo decía: por más de que fuera show, no me sentía bien hablando con una persona que era capaz de hacer tanto daño".