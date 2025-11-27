American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de un incidente que protagonizó el lunes 24 de noviembre de 2025. El artista se vio envuelto en un altercado durante un vuelo, situación que quedó registrada en varios videos difundidos en plataformas digitales.

Según relataron medios internacionales, el cantante tuvo una discusión a bordo de un avión de American Airlines que cubría la ruta desde Ecuador hasta Miami, Estados Unidos. En las grabaciones se observa cómo la tensión aumentó entre los pasajeros debido a un inconveniente relacionado con el manejo del equipaje, lo que terminó desatando el desorden dentro de la aeronave.

El incidente se originó por el lugar donde ubicaron sus pertenencias, lo que generó tanta tensión que el capitán tuvo que intervenir. En varios videos se ve cómo el piloto, tras no lograr calmar la situación, le pidió a ‘El Puma’ abandonar el avión. Aunque el cantante accedió, grabó todo para dejar constancia de cómo fue obligado a descender del vuelo.

Versiones externas aseguraron que la pelea surgió entre el cantante y otro pasajero que iba junto a él, pues no estaba de acuerdo con que él llevara su maleta de medicamentos de una manera específica.

Tras los videos que fueron difundidos en plataformas digitales, la aerolínea decidió pronunciarse a través de un comunicado oficial, el cual fue replicado por diversos medios internacionales.

De acuerdo con lo que recoge El Universo, American Airlines habló sobre lo ocurrido aquel día, dando su versión clara. Aunque ‘El Puma’ espera una disculpa de la empresa, lo revelado apuntó hacia otra dirección.

“El vuelo 932 de American Airlines tuvo un retraso de unos diez minutos antes de su salida de Quito (UIO) para resolver un tema a bordo relacionado con el almacenamiento del equipaje de mano”, se detalla.

“Al igual que todas las aerolíneas estadounidenses, American está obligada a cumplir con las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) sobre el equipaje de mano, incluyendo la norma 14 CFR 121.285, que establece que el equipaje de mano no puede colocarse en una zona —como el pasillo de un asiento de mamparo— que obstruya el acceso a una salida“, agregó.

El Puma tuvo altercado en pleno avión. | Foto: Getty Images - TikTok @andresgavito / Montaje SEMANA

En la información que se compartió se aclaró que el cantante fue ubicado en otro vuelo tras lo sucedido, además de que se indicó que no cumplió con lo establecido dentro del vuelo y su actitud no fue la mejor.

La compañía de vuelos aseveró que se está revisando la situación de forma interna, buscando detalles de todo lo que pasó en aquel vuelo.