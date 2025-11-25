José Luis Rodríguez, conocido internacionalmente como ‘El Puma’, fue foco de reacciones y noticias en plataformas digitales, debido a un suceso que protagonizó el pasado lunes 24 de noviembre de 2025. El cantante tuvo un altercado a bordo de un vuelo, el cual quedó registrado en diversos videos en redes sociales.

De acuerdo con lo que recopilaron medios internacionales, el intérprete tuvo un cruce en un avión de American Airlines, el cual realizaba un viaje de Ecuador a Miami, Estados Unidos, con una gran cantidad de pasajeros. Las imágenes mostraron cómo el ambiente se descontroló, precisamente por un desacuerdo en el manejo del equipaje.

Según se comentó, ‘El Puma’ emprendió un pleito con la tripulación, a raíz de la acomodación de su equipaje de mano. Todo se habría desatado por el sitio en el que pusieron sus pertenencias, al punto de que el capitán de la aeronave tuvo que intervenir para que los ánimos se calmaran.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”, recogió Milenio sobre las declaraciones del artista.

Diversos clips mostraron la forma en la que el piloto no se contuvo y, al ver que no cambiaba el escenario, decidió pedirle al famoso que se bajara del avión. ‘El Puma’, aunque hizo caso, grabó todo lo que estaba pasando, asegurando que dejaría evidencia de la manera en la que le tocó bajarse de este vuelo.

Al Rojo Vivo se basó en declaraciones del exrepresentante del cantante, quien explicó que el incidente no fue con la tripulación o los integrantes de la aerolínea, sino que todo fue con un pasajero que iba junto a él, que se quejó por la maleta que llevaba en la mano y contenía medicamentos esenciales y necesarios para el trayecto.

“El pasajero que iba al lado de El Puma se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras un trasplante pulmonar”, dijo Beatriz Parga, según el medio citado.