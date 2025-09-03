Ana Karina Soto destapó preocupante diagnóstico médico y dio fuerte noticia a sus seguidores

Ana Karina Soto, una de las presentadoras de Buen Día, Colombia, ha atravesado en los últimos años diferentes momentos difíciles en el ámbito familiar. A ello se han sumado algunos problemas de salud que le han provocado intensos dolores físicos.

En una reciente entrevista para Lo Sé Todo, programa de entretenimiento del Canal 1, habló de su diagnóstico y cómo se ha visto afectada por el mismo.

La presentadora se sinceró con respecto a la situación médica que atraviesa. | Foto: Instagram: Ana Karina Soto

“Yo llevo muchos años teniendo problemas con los riñones, tengo cálculos en los riñones, por eso me han tenido que operar dos veces. Hace dos años fue la última cirugía, que fue bastante complicada porque un calculito se iba saliendo y estaba obstruyendo”, dijo frente a las cámaras.

En medio de un profundo dolor, compartió que, pese a que intenta cuidarse y beber mucha agua a lo largo del día, los cálculos se presentaron nuevamente en sus riñones, provocándole fuertes dolores a nivel físico que le hizo visitar la clínica.

“Me hicieron unos exámenes, apareció una infección urinaria, luego tuvimos que esperar el resultado del urocultivo y la doctora me dijo que tenía una inflamación que, probablemente, serían nuevos cálculos en los riñones”.

Para estar segura de su diagnóstico, la profesional de la salud le ordenó realizarse una ecografía con el fin de que el urólogo la analizara y seleccionara el tratamiento adecuado.

“Efectivamente, me salieron cálculos en los riñones y, en esta ocasión, el doctor me dice que como no están tan grandes, se podían manejar con un tratamiento, con medicamento, con mucho líquido, cuidados en la alimentación y me iban a incapacitar, pero yo les dije que no”.

Por otro lado, Ana Karina manifestó que se ha estado cuidando, y siguiendo las recomendaciones de sus doctores, además de estar consumiendo algunos remedios caseros.

“Hay días duros, difíciles, no voy a decir que no, hay días agotadores (...) es horrible sentir dolor, independientemente del que sea, es tenaz porque hay que sobrellevar tantas cosas y tantos compromisos y saber que no puedes dar tu 100 %”.

Finalmente, aclaró que en los próximos días, la presentadora tiene un nuevo control, y dependiendo de los resultados, se tendrán que tomar medidas para intentar controlar este problema y reducir de manera considerable los dolores que se le presentan.

¿Cómo está el padre de Ana Karina Soto?

Después de haber presentado algunos problemas de salud, el padre de la presentadora se encuentra estable, tras haber estado en la Unidad de Cuidados Intensivos en la ciudad de Bogotá.