Ana María Cuéllar, actriz de ‘Los Briceño’, le dijo ‘no más’ a la depilación: “Me parecen divinos mis pelos”

Cada vez son más las mujeres que se han involucrado en la tendencia que le apunta mucho más a lo natural y a la aceptación de su cuerpo tal cual como es. De hecho, para ellas, su objetivo es no seguir tanto los patrones que impone la sociedad, y de cierta manera han optado por romper con aquellos estándares sociales que señalan. Un ejemplo de ello es el uso de faldas o la depilación frecuente en la mayor parte de las áreas del cuerpo.

Pues bien, una de las actrices de la serie de televisión colombiana Los Briceño, de Caracol Televisión, se declaró en contra de la depilación. Se trata de Ana María Cuéllar, quien interpretó el personaje de ‘Nina’ en la telenovela basada en la vida de una mujer amante de las tractomulas.

En la recordada historia, ‘Nina’ era una amante empedernida del rock, pero tenía un lado muy romántico y sensible. Ella era buena para romper estereotipos y todo parece indicar que no es una característica solo de su personaje, sino que también lo aplica en la vida real.

Los Briceño, producción estrenada en el canal Caracol. - Foto: Caracol TV

Ana María Cuéllar se declaró enemiga de la depilación porque no quiere ser esclava de esta. A su vez, aseguró que fue durante su embarazo que tomó la decisión de reconciliarse con su cuerpo y quitarse de encima esa especie de condena de la depilación.

“Tomé la decisión de dejarme los pelos de las axilas y las piernas, fue una forma también de entrar en el proceso de parto; en yo como mujer, ancestral”, dijo la actriz, en diálogo con el reconocido programa de entretenimiento La Red. Además, agregó una de las reflexiones sobre el poder reconectarse con ella y sus vellos: “En este momento amo mis pelos. Me parecen divinos. Me encanta dejármelos y también es una decisión de no prestarle atención a tantas cosas que me desvían la atención de lo importante, de lo esencial (...) Es un acto de amor propio. Me estoy empezando aceptar más”, reconoció la actriz de Los Briceño.

Muchas personas han admitido en más de una oportunidad que depilarse les parece una condena. En algunas ocasiones llegan a sufrir de irritación, pero aún así, continúan en ese proceso de eliminar los vellos de su cuerpo. Pero aunque Ana María decidió dejar atrás estos métodos, reconoce que es una mujer bastante vanidosa, que aprendió a aceptar su cuerpo con toda su naturalidad.

Ana María Cuéllar decidió dejarse crecer el vello de las axilas y piernas. - Foto: Tomada de Instagram @anmacuellar

Asimismo, la actriz de la reconocida producción manifestó que este es un tema que va más relacionado con las latinas: “Es muy raro que la gente se escandalice por eso porque en Europa y en Argentina las mujeres se dejan los pelos de las axilas y no es un tema. Es que aquí somos tercermundistas (...) Además, previenen las infecciones y evita que nos entren un montón de cosas (...) Es una pequeña cosa que hago por mí”.

Ella no es la única que se ha referido al tema de los vellos del cuerpo. Otras famosas se han sumado a la tendencia de dejarlos crecer bajo el entendido de que este hace parte del proceso natural de cada persona y es algo biológico que no tendría por qué ser satanizado. Entre las famosas que se destacan y que alguna vez en su vida han mostrado su cuerpo sin depilar se encuentran figuras de la talla de Julia Roberts, Madonna, Gigi Hadid, Rihanna, Arvida Byström, entre otras.

Sin duda, este es un tabú que poco a poco se ha ido eliminando, a pesar de que América Latina es una de las regiones en donde más se cuestiona a las mujeres que se dejan crecer su vello corporal.