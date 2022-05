Andrea Valdiri contó detalles del atentado que sufrió y dice que no fue el Clan del Golfo

Andrea Valdiri, que es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, se convirtió en tendencia debido a que sufrió un atentado junto a su esposo mientras se transportaba en la vía principal de San Onofre, municipio ubicado en el departamento de Sucre.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, la pareja fue atacada con un arma de fuego y una de las balas rozó la pierna derecha de la famosa bailarina. Sin embargo, indicaron que ninguna persona resultó herida.

“Le pegaron un tiro al carro. Entró por la puerta y rozó mi pierna. Mi portátil quedó destruido”, manifestó inicialmente la creadora de contenidos, que fue socorrida por algunos miembros de la Infantería de Marina.

Mediante las historias de Instagram, la influenciadora les agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo que le han enviado en las últimas horas. Asimismo, reveló nuevos detalles sobre este lamentable suceso.

Valdiri, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que el atentado fue planeado y que están recolectando las pruebas suficientes para dar con el paradero de los responsables.

“Gracias mis amores por estar pendientes. Las investigaciones siguen en curso, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Hay personas que están siendo indagadas para confirmar que no fue un ataque al azar”, precisó.

Luego, añadió: “Si creían que no me iba a dar cuenta de que hicieron varias llamadas para saber mis movimientos y aprovecharse del caos, recuerda que hasta para ser malo se necesita ser inteligente”.

Historias en Instagram de Andrea Valdiri. - Foto: Instagram: Andrea Valdiri

La barranquillera también indicó que querían utilizar la situación del país para atentar contra su vida. Por último, compartió un comunicado de prensa en el que anuncia que el caso ya está en manos de los abogados y les pidió a todos sus seguidores que se cuiden bastante.

“Les quiero decir algo con todo mi amor: cuando ustedes vayan de una ciudad a otra y no vean la caravana de los militares, por favor, no salgan sin ellos. No salgan de verdad, se los estoy diciendo de corazón”, concluyó.

Cabe recordar que el ataque se presentó en medio del paro armado declarado por el Clan del Golfo, en respuesta a la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, su máximo cabecilla.

La situación ha escalado a tal nivel de violencia que los criminales han incendiado buses y vehículos en diferentes carreteras del territorio nacional. Además, han disparatado indiscriminadamente contra los automotores que hagan caso omiso al pedido del pare.

La extradición de este delincuente ha causado todo tipo de respuestas y las redes sociales han convertido en tendencia las imágenes y videos que ha publicado SEMANA sobre su traslado al país norteamericano, donde se puede observar cómo fue llevado a cumplir su sentencia.

Alias Otoniel se encuentra actualmente en uno de los calabozos de las autoridades de Estados Unidos. Allí deberá responder principalmente por los delitos relacionados con el narcotráfico, pues que son varios cargos de los cuales es acusado en esa nación.