‘Anitta Challenge’, el éxito que catapultó a la cantante brasileña

Anitta ya es una estrella global: su tema Envolver la convirtió este mes en la primera brasileña en alcanzar el número uno mundial de Spotify, un hito que asegura haber logrado a base de “un trabajo de hormiguita”.

“Fue un trabajo totalmente de hormiguita. Y sigue siéndolo. Trabajamos años y años para que las cosas fueran ocurriendo. Corrió mucha agua bajo el puente”.

Su éxito cantado en español es un reggaetón lanzado en noviembre, que se volvió viral en las redes sociales gracias a una coreografía con claras alusiones sexuales que solo en Tik Tok generó 1,4 millones de videos de anónimos y famosos queriendo imitar los movimientos de la cantante, de 29 años.

“A mi público brasileño le encanta cuando canto en otras lenguas. Entonces, no me parece que sea un problema el hecho de ser brasileña y tener éxito cantando en otros idiomas, como ya ocurrió en francés e italiano. Claro que, para la industria discográfica, idiomas como el español y el inglés hacen una gran diferencia. Pero pretendo seguir haciendo música para cada territorio. Y ciertamente (seguiré cantando) en portugués”.

Envolver, que ascendió también al quinto puesto del ranking “Billboard Global 200″, había sido escuchada más de 100 millones de veces este miércoles en Spotify.

“Me siento plena, feliz, realizada. Siempre tenemos esperanza, ¿no? Yo, más que nadie, me apegué a la canción Envolver y creí en ella desde el principio, vi que tenía mucho potencial”.

Espontánea, determinada y con una clara visión de negocios, Anitta se crió en un barrio humilde de Río de Janeiro y conquistó desde su primer disco (2013) la escena pop brasileña.

Años después trazó un plan para incursionar en el mercado internacional, el cual incluyó mudarse a Estados Unidos y grabar numerosas colaboraciones, sobre todo en inglés y español, con artistas de la talla de Snoop Dogg, Cardi B, Becky G y Maluma, entre otros.

“Nuestra cultura está siendo notada. Mujeres latinas también están alcanzando la cima”, declaró la cantante.

Asimismo, la cantante brasileña informó que aún no tiene claro qué hará a largo plazo. No obstante, detalló que en abril hará el lanzamiento de su nuevo álbum.

“Todavía no me detuve a pensar en el largo plazo. En abril lanzaré mi disco (Girl From Rio) y cantaré en el festival Coachella. Estoy enfocada en eso”, dijo.

La número 1 del mundo

“Número 1 del mundo. No sé realmente qué decir (...) Ay Dios mío”, escribió Anitta en sus redes sociales, a cinco días de cumplir los 29 años.

El ascenso del reggaetón Envolver, lanzado en noviembre pasado, fue impulsado por su sensual paso de baile, que se convirtió en un desafío viral en redes sociales en todo el mundo.

“Fue muy difícil, es el resultado de mucho trabajo. No piensen que fue suerte”, reitera la cantante en un video publicado en las redes de Spotify Brasil, que confirmó la hazaña de “la primera brasileña en alcanzar el top #1 mundial con una canción como solista”.

“Nunca vi a Brasil tan unido en alguna cosa”, agrega Anitta, emocionada.

Nacida en Río de Janeiro en el seno de una familia humilde, Anitta fue reconocida inicialmente en Brasil tras lanzar su primer álbum en 2013 en portugués. Años después, inició su camino hacia la escena internacional cantando también en español y en inglés, hasta alcanzar su reconocimiento actual.

En enero, lanzó Boys don’t cry, un sencillo en el que apostó de lleno al mercado estadounidense, tras varias colaboraciones con artistas internacionales.

“Estoy en shock. Gracias, gracias, gracias”, escribió la carioca en Instagram, donde acumula más de 60,6 millones de seguidores.

En su cuenta, la cantante publicó recientemente videos en los que se ve a jóvenes, adultos y gente todavía más mayor ensayando la coreografía sensual de Envolver, practicada en lugares a veces insólitos, como debajo del agua.

La canción de la también compositora y empresaria escaló hasta su posición actual después de subir al top 10 el 1 de marzo.

“Qué orgullo de nuestra board member”, publicó este viernes en Twitter el banco digital de rápido crecimiento Nubank, en cuya junta directiva está Anitta desde junio de 2021.

En 2020, la plataforma Netflix publicó la serie documental Anitta, Made in Honório, el barrio donde creció, que muestra su trayectoria ascendente y su ambición de trascender el mercado brasileño.

*Con información de AFP