Anna Wintour ya tiene remplazo: esta es la joven periodista que dirigirá Vogue Estados Unidos

La sucesora de Wintour es hija de la actriz Candice Bergen, quien interpretó el papel de editora en ‘Vogue’ en la serie ‘Sex and the city’.

Lorena Mahecha S.

Lorena Mahecha S.

Periodista

2 de septiembre de 2025, 7:58 p. m.
Anna Wintour ya tiene remplazo, esta es la joven periodista que dirigirá Vogue Estados Unidos

Chloé Françoise Malle, una destacada editora franco estadounidense nacida en Nueva York en 1985, ha sido nombrada la nueva editora principal de Vogue Estados Unidos, tomando el relevo histórico de Anna Wintour después de 37 años al frente de la icónica publicación.

Su nombramiento fue anunciado oficialmente este 2 de septiembre por Conde Nast, la empresa editora de Vogue, marcando una nueva era para la revista que ha sido un referente en el mundo de la moda durante décadas.

Proveniente de un entorno artístico, Chloé es hija de la actriz estadounidense Candice Bergen y del director francés Louis Malle. La periodista de 39 años estudió literatura y escritura en la Universidad de Brown y completó un intercambio en la Universidad de la Sorbona en París, lo que le dio una sólida base académica para su carrera en medios y moda.

Contexto: Anna Wintour se despide de Vogue Estados Unidos tras 37 años: ¿quién ocupará el trono de la moda más influyente?

Inició su trayectoria profesional en el New York Observer antes de incorporarse a Vogue en 2011 como editora social, especializándose en bodas y crónicas sociales neoyorquinas.

Su versatilidad y perspicacia la llevaron a colaborar con medios prestigiosos como The New York Times, Town & Country y The Wall Street Journal. Desde 2023 dirigía Vogue.com y también presenta el pódcast The Run-Through with Vogue, junto a Chioma Nnadi, destacada editora de Vogue Reino Unido.

El dandismo negro se luce en la Gala MET: La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, el actor Colman Domingo y el piloto de carreras Lewis Hamilton en el Museo Metropolitano de Arte, el 5 de mayo de 2025, en Nueva York.
El dandismo negro se luce en la Gala MET: La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, el actor Colman Domingo y el piloto de carreras Lewis Hamilton en el Museo Metropolitano de Arte, el 5 de mayo de 2025, en Nueva York. (Photo by Angela WEISS / AFP) | Foto: AFP
Contexto: Raúl Ávila, el bogotano encargado de decorar la MET Gala habló sobre la más reciente edición, “Anna Wintour me llamó para trabajar con ella”

La transición en Vogue se produce después de que Anna Wintour anunciara en junio de 2025 su decisión de dejar su puesto como editora en jefe de Vogue Estados Unidos, un cargo que ocupó desde 1988 y por el que es ampliamente reconocida como un icono influyente en el mundo editorial y la moda.

Wintour, con 75 años, no se retira completamente, sino que conserva su rol como directora editorial global de Vogue y directora de contenido en Conde Nast, supervisando varias publicaciones clave como GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit y, por supuesto, Vogue a escala internacional.

Contexto: Hailey Bieber rinde homenaje a Anna Wintour con un vestido vintage de Gucci, previo a la Met Gala 2025

Esto refleja una reestructuración estratégica donde Malle asumirá la gestión diaria de Vogue US y reportará directamente a Wintour, quien seguirá siendo una mentora de la nueva editora principal.

Chloe Malle llega a Vogue con la misión de mantener la rica historia y prestigio del título estadounidense mientras impulsa su innovación y adaptación a las nuevas tendencias digitales y culturales.

Su nombramiento simboliza un paso generacional en el liderazgo editorial, con una figura joven y con experiencia en contenido digital, clave para los cambios acelerados en la industria de la moda y los medios. Durante años, Malle ha sido una pieza fundamental en el equipo de Vogue, respetada por su visión contemporánea y estilo cercano, atributos que la posicionaron como favorita frente a otros candidatos como Nicole Phelps o Sara Moonves.

