Anuncian inesperado movimiento en ‘MasterChef Celebrity 2025′; Claudia Bahamón fue clara con cambio

MasterChef Celebrity continúa su curso en esta temporada 2025, y cada nuevo desafío ha ido marcando la salida de participantes que aceptaron el reto de vivir esta experiencia. A lo largo de la competencia, varios concursantes han mostrado evolución en sus habilidades culinarias, logrando superar obstáculos y permanecer en el programa, evitando su eliminación.

Poco a poco, los participantes van abandonando la competencia, permitiendo que los mejores avancen hasta la esperada final. Muchos famosos salen del juego por errores pequeños o imperdonables, causando tristeza en los televidentes.

En el reciente capítulo, Nicolás Montero fue quien tuvo que abandonar MasterChef Celebrity 2025, precisamente por una mala elección a la hora de preparar su plato. La nostalgia se apoderó del lugar, debido a la personalidad y entrega que plasmó el actor durante el concurso.

Sin embargo, los espectadores y seguidores del formato quedaron atónitos con un anuncio que se hizo en medio del programa, revelando la nueva jugada de la producción. Los cocineros también quedaron sorprendidos, teniendo en cuenta el camino que han recorrido hasta ahora.

De acuerdo con lo que se reveló en el reality, y que fue confirmado por RCN, un exparticipante volverá a la competencia en los próximos días. El adelanto mostró el regreso de Claudia Bahamón, que fue la encargada de dar a conocer los cambios.

Claudia Bahamón regresa a 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @masterchefcelebrityco

La presentadora, con su característico estilo, comentó sobre el reintegro, indicando que la dinámica será distinta. A pesar de que no se entregaron detalles sobre la decisión, la también activista señaló que todo se haría bajo un proceso de selección, registrado en una votación.

Bahamón, que pasó por temas de salud, no aclaró si la votación será entre participantes que están aún en el juego o si se realizaría una encuesta por medio de alguna actividad.

“Hay más noticias: ustedes van a votar por quién se reintegra a esta cocina”, mencionó en los avances.

Por ahora, no hay certeza de quién será la celebridad que regresará a la cocina más famosa de Colombia. Muchas especulaciones tienen a Mario Yepes, Caterin Escobar y Julián Zuluaga como opcionados, debido a su buen desempeño.

Habrá que esperar al capítulo del 26 de septiembre para conocer más de este cambio, el cual pone en jaque a más de uno de los famosos que sigue participando.