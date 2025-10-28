Gente
Aparece video de Adriana Díaz, mujer que se volvió viral en redes sociales: había desconcierto sobre su paradero
La mujer fue blanco de comentarios en el ‘post’ debido a que poco se sabía de su vida tras los videos que habían salido a la luz.
En Bogotá, el caso de Adriana Díaz ha generado una gran discusión pública sobre la salud mental y el manejo institucional de estos casos en Colombia. La mujer, conocida por protagonizar diversos episodios en las calles de la capital, se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a los videos que comparte constantemente.
En dichas grabaciones, Díaz aseguraba ser víctima de burlas y persecución, exponiendo situaciones que reflejan un visible estado de alteración emocional. Su comportamiento ha despertado preocupación entre los ciudadanos, quienes pedían que se le brindara atención médica y acompañamiento psicológico adecuado.
En varios de sus clips, la mujer denunciaba haber sido acosada y violentada en espacios públicos, mostrando reacciones impulsivas ante quienes percibe como una amenaza.
Sin embargo, recientemente, un video comenzó a rondar las plataformas digitales, mostrando que, supuestamente, Adriana Díaz había reaparecido tras una temporada en la que no se supo de ella.
Los usuarios comenzaron a lanzar especulaciones, enfocándose en que la mujer estuvo en un centro de salud mental, por lo que había salido hace unos días. Otros puntualizaron que el video podría ser viejo, dado que no se tiene conocimiento del caso.
Las imágenes plasmaban a la persona andando por la capital, luciendo un gorro negro, con sus maletas y caminando sin dirección. Muchos se sorprendieron, ya que no había respuestas claras del caso.
Por el momento, se desconoce de cuándo es la publicación, por lo que habrá que esperar pronunciamientos de Adriana Díaz, su familia o algún allegado.
Este caso ha reavivado el debate sobre la falta de programas efectivos de salud mental y la necesidad de ofrecer apoyo oportuno a personas que atraviesan crisis emocionales en el país.
Secretaría de Salud de Bogotá había hablado del caso de Adriana Díaz
Ante la preocupación que desató este caso, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado para aclarar detalles sobre su estado médico, luego de que la mujer afirmara padecer esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar.
De acuerdo con la información entregada a Publimetro, la entidad aseguró que, en coordinación con la EPS e IPS que atendieron a Díaz el pasado 11 de abril, se está garantizando la atención integral que requiere su condición.
No obstante, la Secretaría subrayó que la historia clínica de los pacientes es confidencial y, por tanto, no puede hacerse pública. Asimismo, recordó que en la capital existen líneas de orientación y apoyo psicológico disponibles para quienes atraviesen crisis emocionales o enfrenten problemas de salud mental, a fin de ofrecer una intervención temprana y adecuada en casos como el de Adriana Díaz.
“Sobre el caso de una ciudadana con presunta afectación de salud mental que ha sido visibilizado en redes sociales, informamos que, en articulación con su EPS y la IPS que la atendió este 11 de abril, desde Sector Salud estamos garantizando la atención integral que requiere”, se leyó en la cuenta de X el pasado 14 de abril de 2025.