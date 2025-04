View this post on Instagram

“A mis fanáticos de Guatemala, no se asusten. Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este próximo 19 de abril en su país y cantar junto a ustedes , luego estaré en el calentón, mi isla del encanto Puerto Rico, en el Portobello Fest en La perla, un lugar muy especial para mí, celebrando con todo el mundo que sigo vivo y más fuerte que nunca”.

En ese momento, el reguetonero se pronunció por lo sucedido: “Mi corazón es más de ustedes que mío. Por eso no me puedo ir ahora, aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida, mientras tanto sigo aquí de pie y con vida, soporten a Arcángel mientras yo viva, yo represento a los que no tienen salida, por eso el bajo mundo a mí me inspira”.