Arcángel se rinde ante el talento de Shakira: “Me encanta”

Uno de los máximos exponentes del reguetón que cuenta con una trayectoria musical de más de 15 años es Austin Agustín Santos, mejor conocido en la industria como Arcángel, que a pesar de sus pausas, siempre logra retomar y hacer hits con sus temas, posicionándolos en lo más escuchado.

En los últimos días, hizo el lanzamiento de un nuevo tema junto al productor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap. Una canción que llega tras el éxito mundial en el que el joven artista estuvo al lado de la estrella Shakira, con la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en donde la colombiana, a modo de tiradera, desahogó todos sus sentimientos y se fue en contra de su expareja sentimental, el exfutbolista Gerard Piqué.

Bizarrap sacó canción con Arcángel y en la sesión hablaron de Shakira y Piqué - Foto: cuenta de instagram @arcangel

De hecho, la canción tiene referencias futbolísticas en donde, aparte de Dybala, figuró Maradona, el ‘Dibu’ Martínez, Pelé y, en adición, no pudo faltar una mención para el exdefensa del Barcelona F.C., Gerard Piqué.

Respecto al excompañero sentimental de la intérprete de Antología, en una parte de la sesión con Arcángel hay una estrofa que recita: “Matándolo como Shakira a Piqué”.

Pues bien, recientemente, el compositor estadounidense de ascendencia dominicana, fue entrevistado para conocer detalles de su Music Session #54 y su opinión con respecto a lo que muchos le recuerdan, que no ha tenido el mismo éxito que el tema de Shakira, pero Arcángel solo tiene admiración y elogios hacia la intérprete de Te Felicito.

Shakira interpretando su canción con Bizarrap en el show de Jimmy Fallon - Foto: Getty Images / NBC

Y es que el famoso no tiene problema en admitir el gran talento y encanto que posee la cantante de 46 años, por lo que optó por mostrar respeto a su carrera y a ella. Así como reveló desconocer por completo que su colaboración musical saldría después que Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

“Cuando yo fui a grabar no sabía que íbamos a salir tan rápido, yo pensaba que íbamos a grabar para tenerla ‘ready’, tenerla en archivo y que él iba a seguir”, señaló inicialmente el rapero, en un video de la plataforma de TikTok, donde está circulando.

Acto seguido, dijo que para él no tiene gran relevancia el momento en el que se estrenó su colaboración, pues aclaró que sabe la diferencia de público que tiene cada uno, además del género musical y la trayectoria que cada uno lleva, ya que Shakira cuenta con más de 30 años de carrera y Arcángel lleva 15 años.

“Shakira es Shakira y Arcángel es Arcángel, son dos líneas totalmente distintas. Shakira no es una artista urbana (...) Son dos mundos totalmente diferentes… ella es otro género, es un reto y a mi me encanta, no deseo competir con ella”, concluyó.

Esta es la letra de la canción completa de la nueva sesión entre el productor argentino y el rapero estadounidense:

La Marash

Ey, yo

Bah

¿Viste, Gonzalo, que al fin se nos dio? Y tú cuando esté' ready me avisa’ (Ajá)

Que pa’ viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una VISA (No)

Prendo un Portobello al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza (Yessir)

Llegamo’ a Italia y con nuestra presencia enderezamo’ la Torre Pisa (Yeah)

Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha (No)

Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha (Wow)

El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha (Yes, baby)

Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha (¡Auh!)

Los maté y quieren que yo le baje

Paso por la aduana sin chequear el equipaje

Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje

Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje

Así se ve Arcángel en su colaboración con Bizarrap. - Foto: YouTube: @Bizarrap

Los seguí matando y me pidieron que le baje otra vez

Le pedí al contable un millón pa’ gastar este mes

C’est la vie, fui a París y aprendí a hablar francés

Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñe-e-ez

Quieren verme, hacerme fracasar

Llevan años tratando, pero eso no va a pasar (No)

Me junté con el Biza, Biza

Combinación de Dybala con Leo (Yessir)

La competencia la parto

Y como el Dibu, por el bicho me paso el trofeo, prra (Auh)

Tres millone’ y pico en las prenda’ (Wow)

No hace falta que me comprendan (Wow)

En mi mayor depresión yo no cojo presión

Me curo comprando la tienda (Uh)

Tengo una nota tremenda

No me llamen, que ya tengo llena la agenda

Mera, Biza, prende esta mierda (Let’s go)

Ho-Hola, llegué

Bajé con unas botas Bottega Vene

Le pregunté:

“¿Qué le pasa al piloto, que no aterrizó desde que despegué?”

Me tiempo lo esperé, no me desesperé

Descansé un par de año’, volví y me pegué

Matándolo’ como Shakira a Piqué

Yo no juego al fútbol, pero los pelé

Yo sé que les duele, duele

Ver-Verme acá arriba, yo sé que les duele

Subí de nivele’

Y ahora tengo propiedade’ que entro y parecen hotele’

Un jardín gigantesco de moña’ violeta

Mi propia hierba, qué rico huele (Oh)

Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele (Oh, shit)

Los maté y quieren que yo le baje

Paso por la aduana sin chequear el equipaje

Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje

Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje

Los seguí matando y me pidieron que le baje otra vez

Le pedí al contable un millón pa’ gastar este mes

C’est la vie, fui a París y aprendí a hablar francés

Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñe-e-ez

Toma

Manín, esto fue de una toma (Toma)

Yo estoy más duro que los escudo’ de los gladiadore’ en Roma (Roma)

Matte black Escalade, Ferrari rojo y dos Tacoma (-coma)

Mi .9 que le puse “Bizarrap”, les mando y to’ quedan en coma (Quedan en coma; yup)

¡Uh-uh!

Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez

Yo te lo dije (Jajaja)

De Puerto Rico a Argentina, esto volvió a quedar bellaco, yeah (Jajajajaja)

Bizarrap

(Bien ahí, guacho, la rompimo’)