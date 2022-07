Arelys Henao, indignada por foto de Darío Gómez muerto; reveló nuevos detalles del deceso

Dario Gómez, considerado como uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció este martes 26 de julio en la Clínica Las Américas de Medellín luego de desplomarse en su casa. El icónico cantante tenía 71 años de edad.

“La Clínica Las Américas se permite informar que el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconsciencia. El paciente ingreso sin signos vitales”, precisó el centro asistencial.

Tras la confirmación de esta lamentable noticia, la cantante Arelys Henao no pudo ocultar su tristeza y le dedicó unas emotivas palabras al ‘Rey del Despecho’. Asimismo, compartió en su cuenta personal de Instagram algunos de los mejores momentos que pasaron juntos.

“Tengo mi corazón destrozado, jamás pensé hacer esta publicación. La partida de mi mentor y mi amigo, Darío Gómez. No puedo describir lo que siento. Tantos momentos que hoy pasan por mi mente, que parece increíble su partida. ¡Gracias por tanto, maestro!”, escribió la antioqueña.

Henao, de igual manera, aseguró este miércoles en Día a Día que hace menos de un mes habló con el reconocido cantante de música popular, quien la felicitó por su bionovela.

Con respecto a su deceso, la artista aseguró que ella fue una de las primeras personas que supo que el antioqueño estaba siendo atendido en la Clínica Las Américas, ya que una de sus sobrinas –que es enfermera– le avisó.

“Mi sobrina tiene un amigo que trabaja en esa clínica, y nos dijo que no había muerto. Empezamos a orar y tenía la esperanza de que él iba a salir de este duro episodio, porque tuvo tres paros cardíacos. Sin embargo, no pudo volver y ahí me derrumbé”, indicó.

La antioqueña también aprovechó el diálogo con el matutino para mostrar su indignación y cuestionó la indolencia de algunas personas que difundieron una fotografía de Gómez en el centro médico.

“Lo que más me hizo llorar fue la inclemencia y el amarillismo de la gente. Cómo le sacan una foto a Darío apenas murió, eso me partió el corazón”, aseguró inicialmente la reconocida cantante.

Luego, añadió: “Me dolió mucho. Yo creo que eso son cosas bastante íntimas, y esa foto se volvió viral. Tenemos que aprender también a ser prudentes un poco, por respeto con la familia”.

Arelys Henao afirmó finalmente que siempre estará muy agradecida con el ‘Rey del Despecho’ debido a que él fue una de las personas que más la apoyó durante toda su carrera musical.

La esposa del artista antioqueño, Olga Lucía Arcila, también habló con Noticias Caracol y reveló cómo fueron sus últimas horas de vida, las cuales transcurrieron en su finca.

“Darío se levantó normal, estaba feliz. Realizó todas las labores y reuniones que tenía. Sobre las 6:40 de la tarde se iba a montar a su carro para salir y en ese momento sufrió el síncope por el que lo llevamos a la clínica. Desafortunadamente se confirmó su deceso”, concluyó la mujer.