Así es la lujosa camioneta que compró el novio de Aida Victoria Merlano; la influencer está deslumbrada

Aida Merlano es una de las influencers que más se destacan hasta el momento en el país, no solo porque afronta un proceso legal, sino por su vínculo con el streamer WestCol que ha dado mucho de qué hablar.

En su cuenta de Instagram acumula los casi cuatro millones de seguidores que en sus constantes publicaciones no dudan en enviarle diferentes mensajes llenos de elogios o de críticas.

Su sinceridad la ha caracterizado desde que es figura pública, muestra de ello, es uno de sus últimos videos en el que explica lo que para ella es el amor propio y lo cambiante que puede ser el ser humano a la hora de decidir o pensar, teniendo como estandarte su felicidad.

“Yo sabía que después de esas historias iba a llegar un juicio encima. Pero sinceramente al día de hoy a mí me vienen importando tres llenarle el molde a alguien. Pasé gran parte de mi vida, de lo que era, de lo que sentía, de lo que me permitía sentir porque una sociedad machista, sobre todo hipócrita, me hacía sentir que yo no encajaba”.

Por lo que continuó diciendo que “no soy esclava ni de mis ideas porque creo en contradecirme, cambiar de opinión las veces que sea necesario”, argumentando que aunque en su momento creyó que se iba a casar con quien creía, era el amor de su vida, “el día que dejé de ser feliz me fui”, y hoy en día está acompañada con el antioqueño WestCol.

“Parece ser que estamos condenamos a cumplir estándares, pero sinceramente… Hoy no me interesa llenarle el molde a nadie y espero que un día a ti tampoco ¡Mucho amor! Y gracias por ver el video”, es el texto que acompaña su publicación.

Una camioneta de lujo

Es entonces que Merlano ha presenciado algunos logros de su actual pareja, como por ejemplo, la compra de una camioneta de lujo que según él, ha sido con mucho trabajo y esfuerzo.

“Me lo prometí muchachos! Esto es gracias a ustedes! Muchos años trabajando dieron su fruto y seguirán dando gracias a Dios”, escribió en la publicación de su cuenta de Instagram.

Seguido a esto, Aida Merlano también le envió una cariñosa felicitación: “Te mereces todo. Felicidades, mi amor”, dijo. Sus seguidores se unieron a los comentarios positivos:

“Qué es lo que están viendo mis ojos, el viejo weski rompiendo los estándares”; “El mejor de Colombia y con la ayuda de Dios vas a ser el mejor del mundo. Muy pronto lo vas a lograr, sé que va a ser así, sigue adelante enano que lo vas a lograr”, son dos de los cientos de mensajes que ha recibido.

Un regalo de la creadora de contenido

Además, el pasado 6 de noviembre, la influencer colombiana sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación de un reel en su cuenta oficial de Instagram. Aida mostró en el video el regalo que le dio a WestCol y el mensaje de amor con el que iba acompañado.

“No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al mismo tiempo. WestCol, gracias por hacer mis días más felices”, escribió Aida.

En la publicación, Merlano señaló que en la vida de WestCol estaban pasando momentos muy bonitos y no quería que pasaran desapercibidas. Por ello, la influenciadora le obsequió un cuadro en el que se observa un retrato de WestCol con el número de seguidores que ha logrado en redes sociales.

Junto con el detalle, Aida le escribió una sentida carta al antioqueño. Entre líneas, WestCol leyó: “Desde que te conocí, me recordaste la plenitud de ser uno mismo. Me conectaste con cosas que había perdido y sin darme cuenta me diste la fuerza que necesitaba para quitarme tantos pesos de encima. Me inspiras y me enseñas. Gracias por compartir conmigo todos los días.”