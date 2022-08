Así ha sido la separación de Shakira y Piqué desde las redes sociales de la barranquillera

Shakira, una de las colombianas más queridas alrededor del mundo, es protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a los detalles que surgieron sobre el nuevo romance que sostiene Gerard Piqué, su expareja, con Clara Chía Martí.

Aunque este año la carrera musical de la barranquillera sigue siendo un éxito, su vida personal se ha vuelto una encrucijada al afrontar procesos judiciales con la Fiscalía de España y asuntos personales con la custodia de sus hijos.

A través de las redes sociales de la artista se pueden ver las etapas por las que ha pasado, que, aunque no ha escrito explícitamente sobre sus problemas, sí se han podido apreciar cambios importantes en ellas.

Para comenzar, fue el 20 de marzo de 2022 cuando la cantante hizo una última publicación sobre Gerard Piqué. En ella, alagó su modo de jugar e incluso, lo catalogo como el “mejor central del mundo”.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió.

Por ese entonces, Shakira comenzaba como jurado del programa Dancing with myself, un programa tipo reality sobre baile en el que está junto a Nick Jonas y Liza Koshy. Por ello, sus siguientes publicaciones se centraron en la promoción de la producción.

Más adelante, empiezan a cambiar un poco las publicaciones de la barranquillera. Por ejemplo, sobre finales de marzo de este año, publicó que se encontraba surfeando con un par de amigos y que mientras lo hacía, podía olvidarse de los problemas que enfrentaba.

“Después de meses en ayuno forzado de surf, hoy fue como andar en bicicleta mientras las olas parecían llevarse mis problemas”, escribió Shakira en su cuenta oficial de Instagram.

En abril, llegó una de las canciones más recientes de la artista. En este punto, diversos medios comenzaron a sospechar sobre la separación de la artista e incluso, se especuló que la letra era dedicada al número 3 del Fútbol Club Barcelona de España.

La canción de Shakira junto a Rauw Alejandro incluso llegó a sonar en los camerinos de dicho equipo. En las imágenes, que solo duran un par de segundos, se ve a Robert Lewandowski mientras se preparaba para uno de los partidos que disputó el Barcelona en Estados Unidos. Aunque no se muestra si Gerard Piqué también estaba en el mismo lugar, lo cierto es que la exitosa canción de la barranquillera sonó en territorio culé.

Al mes siguiente llegó el día de las madres. Una celebración en la que se espera esté reunida la familia en torno a las celebradas. Sin embargo, en la publicación que realizó la barranquillera en sus redes sociales solo aparece ella con sus hijos.

En la imagen, ellos le están un beso y la acompaña la leyenda: “Solo con un beso lo cura todo y hace que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres!”.

En adelante, la artista siguió cosechando éxitos siendo una de las invitadas al programa de Jimmy Fallon, estando en diversos talk show hablando sobre Dancing with myself e incluso, estuvo, a finales de mayo, en la ceremonia número 76 del Festival de Cannes.

La barranquillera lució un elegante vestido negro en la alfombra roja del emblemático festival, donde posó sola para los fotógrafos que se encontraban en el lugar. Por supuesto, la ocasión especial era digna de ser inmortalizada en su feed de Instagram, donde compartió las imágenes con sus seguidores.

El 4 de junio, finalmente, la pareja confirma su separación ante la opinión pública. En un documento redactado por la agencia de comunicaciones de la cantante colombiana se lee:

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indica la corta misiva.

La cantante no publicó nada en sus redes sociales relacionado con la separación. En contraposición, se concentró en su trabajo promocionando sus proyectos e incluso, mostrándose preocupada por la salud de su padre.