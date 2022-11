Así ha sido la transformación física de Piqué desde que terminó con Shakira

Gerard Piqué no será más jugador del Barcelona. El defensor español anunció el pasado jueves su retiro del club de sus amores y, de paso, del fútbol, dejando un gran legado de títulos tanto con los culés como con la selección española, con la que salió campeón del mundo en 2010.

“He decidido que es el momento de cerrar este círculo”, arranca el mensaje de Piqué, seguido de voces de la prensa en la que cuestionaban su aporte al equipo de Xavi Hernández. “Siempre he dicho que después del Barça no habrá otro equipo y así será”, indicó en su video de despedida.

A pesar de apartarse de las canchas, Gerard Piqué aseguró que estará pendiente de todo lo que suceda con el Barcelona e incluso algunos ya lo piden como posible reemplazo del presidente Joan Laporta en un futuro.

“Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. ¡Visca el Barça, siempre!”, finalizó.

El deportista, además de dar esta noticia, ahora deberá hacerse a la idea de que sus hijos estarán fuera de Barcelona y tendrá que visitarlos en Miami, donde vivirán junto a Shakira en una lujosa mansión.

Esta mudanza será efectiva a partir de 2023, ya que durante las festividades navideñas los hijos de la expareja de celebridades permanecerán con su padre. Asimismo, cada vez que Piqué desee ver a sus retoños, podrá hacerlo sin ninguna restricción tomando un avión hacia el país norteamericano.

Desde que Shakira y el español compartieron ante el mundo que el amor de su relación, que duró más de doce años llegó a su fin, la prensa española no los ha dejado de lado. Tanto el deportista como la cantante ha protagonizado una de las rupturas más polémicas del año y, además, el nombre de Clara Chía –novia de Piqué– ha ocupado la portada de varios portales, mientras que Shakira dio una entrevista para la revista Elle y, recientemente, lanzó su sencillo Monotonía, el cual parece estar ligado a lo que siente la colombiana en estos momentos.

El cambio que ha tenido Piqué en su físico tras la separación

No solo ha sido un giro de 180 grados el hecho de que Gerard Piqué ya no comparta su vida sentimental con la cantante barranquillera Shakira, también esta situación ha hecho que el español tenga algunos cambios en su aspecto físico que muchos de sus seguidores han notado, pues indican que no luce como cuando estaba con la colombiana.

Una de las cosas que los fanáticos del futbolista notaron es que su rendimiento físico en la cancha ya no era el mismo, además que su cuerpo ya no se veía tonificado ni trabajado como estaba unos meses atrás. Así se pudo ver en un video compartido en redes sociales donde a Piqué se le ve el abdomen un poco más abultado.

Para algunos seguidores del español, él ha demostrado que su prioridad ya no es estar en las canchas y por eso descuidó su parte física; ya hasta algunas mujeres comentan que el exjugador del Barcelona F.C. no es atractivo y menos con el escándalo que tuvo al hacerse pública su infidelidad a la colombiana Shakira con una joven de 23 años que trabajaba con él en su empresa Kosmos.

Cabe destacar que varios compañeros de Piqué se habían quejado por la falta de atención e interés en los juegos y esto se convirtió en una razón para que no lo quisieran más en el equipo.